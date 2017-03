Öl: Große Spekulanten verringern ihre Longs weiter!

Lieber Leser,

wie jede Woche werfen wir einen Blick auf das Sentiment an den US-Terminbörsen, wo Händler das weltweit größte Handelsvolumen auf den Ölpreis umsetzen. Dabei schauen wir auf die Positionierungen der Gruppe Spekulanten (nicht Produzenten, da diese als Hedger auftreten), weil Spekulanten die Trends antreiben. Drei Wochen zuvor haben Spekulanten eine Rekord-Nettolong-Position (Long minus Short) verzeichnet. Seit drei Wochen fällt die Nettolong-Positionierung der Spekulanten.

Starker Abbau der Longs vor drei Wochen

Per Dienstag 6. März haben Spekulanten ihre Nettolongs um 16.729 Kontrakte abgebaut. Auch die Woche zuvor wurde ein leichter Abbau verzeichnet. Vor drei Wochen erfolgte jedoch bereits ein großer Abbau der Nettolong-Positionen, der auf eine starke Anpassung im Sentiment hingedeutet hat. Der starke Aufbau auf ein Rekordniveau ereignete sich zwischen Ende November und Mitte Februar. Just seit der Vereinbarung zwischen den Opec- und Non-Opec-Ländern bezüglich der Produktionskürzungen. Im Rahmen der letzten drei Anpassungen haben Spekulanten somit 17 % des gesamten Aufbaus, der zwischen November und Februar stattgefunden hat, abgebaut.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.