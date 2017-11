Öl: Größter Aufbau an Lagerbeständen seit 9 Monaten!

Liebe Leser,

der IEA-Bericht lastete in dieser Woche unter anderem auf dem Ölpreis. Die Agency aus Paris hat die Daumen für die weltweite Nachfrage wieder gesenkt. Der OPEC-Bericht hingegen wurde positiv aufgenommen. Schauen wir uns an, wie die einzelnen, wöchentlich erscheinenden Berichte aus den USA sich so geschlagen haben.

API-Bericht mit größten Aufbau seit neun Monaten

Der API-Bericht zeigte per vergangene Woche einen massiven Aufbau der Bestände in der Höhe von 6,5 Mio. Barrel. Erwartet wurde ein Rückgang von 2,4 Mio. Barrel. Damit wurde der größte Aufbau seit neun Monaten verzeichnet. Im wichtigen Bestandslager Cushing fielen die Bestände hingegen um 1,8 Mio. Barrel. Der größte Abbau seit vier Monaten. Benzinbestände stiegen ebenfalls mehr als erwartet um 2,4 Mio. Barrel.

EIA-Bericht bestätigt den Aufbau

Der EIA-Bericht zeigte einen leichten Aufbau von 1,85 Mio. Barrel bei den Beständen. Der API-Abbau in Cushing wurde mit einem Abbau von 1,5 Mio. Barrel auch vom EIA-Bericht bestätigt. Benzinbestände stiegen um 894.000 Barrel. Erwartet wurde ein Abbau von 1,5 Mio. Barrel.

US-Produktion wieder auf Rekordhoch

Die US-Produktion kletterte erneut auf ein Rekordhoch, nachdem sie infolge der Hurrikans noch massiv eingebrochen war. Der Oil Rig Count stieg per letzten Freitag um neun weitere in Betrieb genommene Plattformen. Zuvor war der Rig Count mehrere Wochen infolge rückläufig gewesen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.