Öl: Goldene Zeiten für Big Oil?

Liebe Leser,

die Big Oil Unternehmen zeigen mit ihren letzten Zahlen, dass sie sich an ein Umfeld niedriger Preise angepasst haben und auch langfristig profitabel in so einem Umfeld agieren können. So fahren sie momentan Gewinne ein wie zu Zeiten von Preisen um die 100 USD je Barrel.

Beginnt jetzt das goldene Zeitalter?

Goldman Sachs sieht dieses goldene Zeitalter für die sieben großen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.