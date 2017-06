Öl: Gibt es bald den erneuten Absturz?

Lieber Leser,

der Ölpreis will erneut in Richtung Süden. Nach einer kurzen Erholung infolge des starken Abbaus, den der API-Bericht am Mittwoch verzeichnete, notiert der Preis für die europäische Rohölsorte Brent nun erneut sehr nahe der kurzfristigen Unterstützungszone bei 50 US-Dollar je Fass. Belastend auf den Ölpreis wirkt sich derzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit immer noch der eher enttäuschende OPEC-/NOPEC-Deal aus sowie die erhöhte Produktion aus Libyen.

Libyens Produktion belastet den Ölpreis

Die National Oil Corporation aus Libyen hat angekündigt, dass sie in den nächsten Wochen eine Produktion von etwa 800k Barrel pro Tag erreichen könnte. Per Mai betrug die Produktion 784k Barrel. Per April Schätzung sollte die Produktion gegenüber März noch um 9,3 % gefallen sein, aber 62,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dem gegenüber stehen die geringeren US-Bestände. Der EIA-Bericht verzeichnete bereits sieben Wochen in Folge einen Abbau bei den US-Beständen. Sollte am Donnerstag auch der EIA-Bericht wie der API-Bericht einen starken Abbau verzeichnen, könnte sich eine erneute Erholung anschließen.

48 US-Dollar je Fass im Blick

Aus der markttechnischen Perspektive sollte, sofern der Brent-Preis tatsächlich die 50 US-Dollar Preiszone nachhaltig unterschreitet, der Preisbereich bei 48 US-Dollar je Fass ins Auge gefasst werden. Hier verläuft der 100-Wochendurchschnitt, der zuletzt bereits als technische Unterstützung gehalten hat.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.