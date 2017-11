Öl: Gewaltige US-Nachfrage hält den Ölpreis auf Kurs!

Liebe Leser,

in den USA ist Thanksgiving. Das bedeutet aber auch, dass einige Daten entweder früher oder später veröffentlicht werden. Das gilt zum Beispiel für die wöchentliche Zählung der sogenannten Oil Rig Counts, deren Veröffentlichung vom Freitag auf Mittwoch vorverschoben wurde. Diese gibt Aufschluss darüber, wohin es mit der US-Produktion in der nahen Zukunft geht. Der US Oil Rig Count steigt seit Mitte 2016 kontinuierlich an. Ein vergleichsweise leichter Rücksetzer wurde im Rahmen der Hurrikans verzeichnet. Ausschlaggebend ist dabei auch der Anstieg, also wie viele Rigs mehr in der betrachteten Woche verzeichnet wurden.

Rig Count deutet weitere hohe Produktion an

Der Oil Rig Count verzeichnete in den letzten zwei Wochen einen deutlichen Sprung von 18. Das ist der schnellste Anstieg seit Juni. Die gesamte Anzahl stieg damit auf 747. Die US-Produktion hat per letzte Woche derweil erneut einen Höchsttand erreicht und betrachtet man den Oil Rig Count, ist ein Ende dieses Trends noch nicht in Sicht.

EIA-Bericht bestätigt den hohen Abbau im API-Bericht nicht

Derweil wurden die Bestände per vergangene Woche veröffentlicht. Wie bereits gestern berichtet, konnte der API-Bericht einen Abbau von Ölbeständen über den Erwartungen verzeichnen. Benzinbestände stiegen leicht an. Der wichtigere Bericht von beiden, der EIA-Bericht, bestätigte den API-Bericht allerdings kaum. Hier wurde ein Abbau von 1,86 Mio. Barrel verzeichnet, bei einer Erwartung von -2,2 Mio. Barrel. Der Benzinbestand stieg um 44.000 Barrel an und damit um deutlich weniger als die Schätzung von 1 Mio. Barrel.

Nachfrage nach Ölprodukten bleibt robust

Der Gesamtbestand von Ölprodukten befindet sich allerdings seit etwa Ende des vergangenen Jahres auf dem Rückzug. Vor allem in den letzten acht Wochen konnte ein starker Rückgang verzeichnet werden, was auf eine rege Nachfrage hindeutet.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.