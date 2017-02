Öl: Gerüchte stärken den Kurs! (WTI, Brent, BP, Royal Dutch Shell, Gazprom, Seadrill, Lukoil, Woodside, Chevron, Repsol)

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Lieber Leser,

der Ölpreis für die europäische Rohölsorte Brent bleibt weiterhin in seiner Range gefangen, jedoch auch stabil oberhalb der relevanten Unterstützung bei 54 US-Dollar je Fass. Damit geht der Kampf zwischen den OPEC-Bullen und den US-Produktions-Bären weiter. Wir verweisen daher auf unsere letzte Analyse, die den Ölpreis auf etwas längerfristiger Basis betrachtet.

OPEC-Gerüchte und Meeting stehen an

In der vergangenen Woche wurden Gerüchte bekannt, denen zufolge die OPEC plant die Produktion weiter zu kürzen oder aber den vereinbarten Zeitraum für die Kürzungen zu erweitern, sollte dies notwendig werden. Das Ganze wurde in Anbetracht der Rekordbestände in den USA veröffentlicht, womit sich der Kampf zwischen den Bullen und den Bären auch fundamental betrachtet zeigen lässt. In dieser Woche steht am Mittwoch ein technisches Meeting der OPEC an. Dabei könnten sich die oben besagten Gerüchte möglicherweise konkretisieren.

Baker Hughes Oil Rig Count erneut gestiegen

Die Zählung der aktiven Ölbohrplattformen in den USA ist per letzte Woche erneut angestiegen. Der Anstieg ebbt leicht ab. In der Woche zuvor wurden acht zusätzliche Oil Rigs gezählt, in der vergangenen Woche waren es sechs. Dennoch wurden seit Mitte Januar 75 zusätzliche aktive Oil Rigs verzeichnet. Seit April 2016 ist das der steilste Anstieg, den die Zählung bisher verzeichnet hat.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse