Öl: Geht der Preiskrieg nun in die zweite Runde?

Lieber Leser,

der starke Preisverfall zwischen 2014-2016 wurde größtenteils durch die hohe Schieferölproduktion in den USA ausgelöst. Die OPEC wollte sich nicht damit zufriedengeben, vom Markt verdrängt zu werden, und schloss sich daher dem Preiskampf an. In 2016 erreichte man so etwas wie eine Talsohle, nachdem viele der US-amerikanischen Produzenten vom Markt verschwanden. Doch seit Mitte letzten Jahres kommen diese vermehrt zurück. Die Zählung der aktiven Öl-Bohrplattformen hat sich seit Mai 2016 nahezu verdoppelt, die US-Produktion steht seit Februar letzten Jahres erneut auf dem Höchststand und die Bestände verzeichnen seit den 80er Jahres einen Rekordstand.

Preis bricht zuletzt ein

In der letzten Woche hat sich der Aufbau bei den US-Beständen nochmals beschleunigt. Daraufhin brach der Preis ein. Der Ölminister Saudi-Arabiens hat sich bereits in der vergangenen Woche dazu geäußert und argumentiert, dass man nicht mit so einem starken Aufbau bei den Beständen gerechnet hatte, weshalb es für die US-Produzenten keinen Freifahrtschein geben wird. Ein deutliches Signal für einen möglichen erneuten Preiskampf? Per Monatsbericht der OPEC hat Saudi-Arabien im vergangenen Monat die Produktion erneut hochgefahren, nachdem es im Januar bereits mehr als vereinbart war kürzte.

Die NÄCHSTE Tesla-Auto-Aktie wartet auf Sie!

Holen Sie aus dieser verrückten Auto-Aktie den wahrscheinlich größten Börsengewinn 2017 heraus! 3 Gründe, warum Sie jetzt in diese Auto-Aktie investieren müssen! Investieren Sie nicht einen weiteren Cent, bevor Sie diese Aktie gesehen haben!

Klicken Sie jetzt HIER und gelangen Sie zur nächsten Tesla-Aktie!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.