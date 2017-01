Öl-Für den Moment noch bullisch! (Gazprom, Shell, BP, Total, Eni, Brent, WTI)

Lieber Leser,

der Ölpreis war in der vergangenen Woche der Gewinner im Vergleich zu den anderen Märkten. Daran können im Moment auch die wieder stark steigenden Rohölbestände in den USA wenig ändern. Der EIA-Report verzeichnete einen vier Mal so hohen Bestandsaufbau von Rohöl als erwartet wurde, nämlich in Höhe von 4,1 Mio. Barrel. Allerdings sind die Bestände im größten US-Lager Cushing um 580.000 Barrel zurückgegangen. Erwartet wurde ein in etwa genauso hoher Bestandsaufbau. Die US-Produktion steigt insgesamt auf 8,95 Mio. Barrel pro Tag und damit auf den höchsten Stand seit April letzten Jahres. Auch die Anzahl der aktiven Ölbohrplattformen scheint weiter anzusteigen. Seit Ende des dritten Quartals 2016, wurden 100 Plattformen in Betrieb genommen.

Saudi-Arabien und Kuweit stützen den Markt

Unterstützend für den Ölpreis, neben dem aktuell etwas schwächeren US-Dollar, könnten auch Aussagen der saudischen und kuweitischen Ölminister gewesen sein, denen nach die Förderkürzungen der beiden Länder höher ausfielen, als im Rahmen des Deals vereinbart war. Saudi-Arabien verzeichnet demnach das erste Mal seit zwei Jahren eine Produktion von unter 10 Mio. Barrel pro Tag.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

