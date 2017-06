Öl: Für Brent wird es nun kritisch!

Lieber Leser,

der Ölpreis tendiert in dieser Woche weiter abwärts. Unterstützt wird diese Entwicklung zusätzlich durch einen unerwarteten Aufbau bei den US-Beständen im EIA-Bericht. Am Dienstag hatte der API-Bericht noch einen Abbau bei den Rohölbeständen verzeichnet, allerdings waren erneut Benzinbestände angestiegen, was den Ölpreis ebenfalls belastet hatte. Der EIA-Bericht verzeichnete im Rahmen seiner Schätzung einen Aufbau von Beständen in Höhe von 3,925 Mio. Barrel. Der größte Aufbau seit drei Monaten und der erste seit acht Wochen. Erwartet wurde ein Abbau von -3,25 Mio. Barrel. Auch laut dem EIA-Bericht stiegen die Benzinbestände an.

Preistechnisch relevanten Zone sollte nicht unterschritten werden

Wie der Chart unten eindeutig zeigt, wird es für den Preis der europäischen Rohölsorte Brent aus der markttechnischen Perspektive kritisch. Dieser erreicht nach dem enttäuschenden EIA-Report eine relevante technische Preiszone. Noch notiert der Preis über dem langfristigen Durchschnitt auf Wochenbasis (100, blau) und der unteren Trendlinie des Trendkanals. Ein Unterschreiten und ein Schlusskurs unterhalb des Ausbruchsniveaus auf Wochenbasis könnte den Ölpreis sehr schnell in Richtung 40 US-Dollar je Fass drücken.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.