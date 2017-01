Öl- Erster Dämpfer für die OPEC! (Brent, WTI, BP, Shell, Total, Eni, Gazprom)

Lieber Leser,

der Preis für die europäische Rohölsorte Brent verzeichnete am Dienstagnachmittag einen abrupten Absturz von mehr als 2 US-Dollar je Fass, nachdem er zuvor deutlich gestiegen war. Was waren die Gründe für die beiden Bewegungen? Der Anstieg wurde nicht nur durch die mehr oder weniger positiven Daten (Einkaufsmanagerindizes per Dezember) aus China unterstützt, sondern ging größtenteils auf die Berichte zu den Produktionskürzungen in Kuweit aus. Damit wurden Hoffnungen auf ein konsequentes Umsetzen der Kürzungen teilweise bestätigt.

Lybien könnte Produktion ausweiten

Diese bekamen allerdings im Laufe des Tages einen deutlichen Dämpfer, der auf Berichte zurück zu führen ist, dass Lybien die Produktion ausweiten könnte. Das Land mit den größten Ölreserven in Afrika, hat aufgrund eines bereits seit zwei Jahren bestehenden Konflikts, die Produktion zurückfahren müssen. Sollte die Produktion nun tatsächlich in dem Ausmaß ausgeweitet werden, wie einige Experten befürchten, würde das Volumen in etwa ein Drittel der geplanten OPEC-Kürzungen ausgleichen, wie „zerohedge“ berichtet.

Iraq könnte Deal platzen lassen

Gleichzeitig werden Befürchtungen lauter, der Iraq als zweitgrößter OPEC-Produzent könnte ebenfalls die Produktion ausweiten. Das geht aus einigen Berichten hervor, denen nach der Iraq planen würde, Ölexporte in eine bestimmte Region zu erhöhen. Ob es im Rahmen dessen zu einer Produktionsausweitung kommt, bleibt abzuwarten. Allerdings hat man nun einen Vorgeschmack darauf, wie schnell sich so ein Umschwung in den Hoffnungen ereignen könnte.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse