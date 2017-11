Öl: Das Enttäuschungsrisiko steigt!

Liebe Leser,

der Ölpreis steht derzeit an einer Wegscheide. Historisch betrachtet gehört der Monat November zu den schwächsten Monaten eines Jahres für den Ölpreis, doch die Saisonalität konnte sich bisher nicht durchsetzen. Erneut spielen Erwartungen an verlängerte Kürzungen seitens der OPEC und anderer produzierender Länder eine Rolle. Erinnern wir uns zurück: Ab Juni begann der Ölpreis seine Aufwärtsbewegung, nachdem sich die Länder dazu durchgerungen hatten, die Kürzungen bis ins Jahr 2018 zu verlängern. Seitdem ist der Ölpreis um 38 % gestiegen.

In den USA schlägt die Saisonalität bereits durch

In der Zwischenzeit zog zwar die Produktion in den USA an, doch die Nachfrage war stabil, sodass Bestände zwar immer noch über dem Fünf-Jahres-Durchschitt notieren, aber im Laufe des Sommers gut abgebaut werden konnten. Zudem sorgten die Hurrikans in einigen Regionen für einen kurzfristigen Produktionsstopp. Doch diese stützenden Faktoren dürften nun nicht mehr wirken. Die Bestände zeigen entsprechend der Saisonalität wieder eine steigende Tendenz an. Gleichzeitig scheinen die Nachfrageprognosen wieder schwächer auszufallen als noch vor einem halben Jahr.

Erwartungen könnten enttäuscht werden

Dennoch bleibt der Ölpreis weitestgehend stabil. Hier scheinen also Erwartungen an das OPEC-Non-OPEC Treffen am 30. November eine besondere Rolle zu spielen. Das Enttäuschungsrisiko ist daher erhöht. Sollte man sich dazu entschließen, noch bis Anfang des Jahres abzuwarten, könnten sich die Saisonalität und die Enttäuschung massiv durchschlagen und es zur größeren Korrektur kommen. Dass sich die einzelnen Länder wie Saudi-Arabien und Russland nicht unbedingt einig sind, haben die vergangenen Wochen bereits gezeigt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.