Öl: Chinas Öl Futures mit ersten Schwierigkeiten!

Liebe Leser,

lange wartete China den Schritt ab, am Montag dann wagte das Land den Einstieg in den globalen Ölhandel. Der in Shanghai platzierte Handel bietet Futures auf Rohöl an, und das zum ersten Mal in der Landeswährung Yuan.

Zunächst lief alles gut

Der erste Handelstag war auf 2,5 Stunden beschränkt und zunächst sah es gut aus. So wurden am ersten Handelstag 15,4 Mio. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.