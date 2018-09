Öl (Brent): Auch das noch!

Der Ölpreis schießt ohnehin schon nur so in die Höhe und belastet die Verbraucher immer mehr. Verantwortlich für die steigenden Preise sind vor allem US-Sanktionen gegen den Iran sowie eine schwere Wirtschaftskrise in Venezuela. Als wäre das nicht schon genug, gibt es laut dem „Spiegel“ jetzt auch noch logistische Gründe für weitere Preissteigerungen. Zumindest beim Heizöl sei demnach der trockene und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.