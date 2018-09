Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Öl (Brent): Zum Wochenende praktisch unverändert! (ISIN: XC0009677409)Unerwartet hohe Reduzierungen der US-Reserven sowie Sorgen um die politischen Entwicklungen rund um den Iran führten in der vergangenen Woche zu einem leichten Anstieg beim Ölpreis. Seinen vorläufigen Höhepunkt fand die Entwicklung am Donnerstag, als ein Barrel der Sorte Brent für bis zu 77,80 USD gehandelt wurde. Am Freitag blieben weitere Verteuerungen aber zunächst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.