Öl/Brent ($): Was ist hier eigentlich los?

Nun, das sieht so schlecht nicht aus! Abgesehen von der Situation an den Tankstellen kann die Entwicklung von Brent, in Bezug auf mein nunmehr seit fast einem Jahr gültiges Szenario, als positiv gewertet werden. Nach einem kleinen Schwächeanfall im April hat sich das Nordseeöl wieder in den übergeordneten Aufwärtstrend eingeordnet. Aktuell strebt das schwarze Gold seinem längerfristigen Ziel, dem 0.76 Retracement ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Henrik Becker.