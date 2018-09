Öl (Brent): Steigende Ölpreise verstimmen den US-Präsident!

Aufgrund von offenen Fragen rund um die Ölversorgung steigen die Ölpreise derzeit weiter an. Ein Barrel der Nordseesorte Brent wird jetzt schon für 77,57 Euro gehandelt und ist damit so teuer wie seit vier Jahren nicht mehr. Das gefällt US-Präsident Donald Trump überhaupt nicht. Jener könnte kurz vor den Kongresswahlen den Zorn der Autofahrer fürchten, die sich über steigende Preise an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.