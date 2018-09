Öl (Brent): Die Richtung ist klar!

Spätestens am Dienstagmorgen dürfte klar sein, dass die Kursverluste bei Rohöl in der vergangenen Woche nur von kurzer Dauer waren. In dieser Woche ziehen die Preise für Öl wieder spürbar an, besonders deutlich macht sich das bei der Nordseesorte Brent bemerkbar. Nach Kursgewinnen in Höhe von 0,5 Prozent im morgendlichen Handel wird ein Barrel nun schon für 77,78 USD gehandelt.

Der deutliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.