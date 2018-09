Öl (Brent): Neuer Höchststand erreicht!

Der Ölpreis steigt stetig weiter an. Auch am Mittwochmorgen ging es bei der Sorte Brent wieder einmal um 0,7 Prozent aufwärts auf nun schon 82,06 USD je Barrel. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2014. Die Auswirkungen der hohen Rohölpreise sind auch an der Zapfsäule schon zu spüren. Dort bezahlen Verbraucher jetzt im Durschnitt rund 1,50 Euro und damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.