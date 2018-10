Öl (Brent): Der Kurs ist gesetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

In der vergangenen Woche zeigten die Anleger an der Börse sich sichtlich verunsichert. Das sorgte nicht nur bei allerlei Aktien für Kursstürze, auch der Ölpreis stoppte in seiner Aufwärtsbewegung recht deutlich. Bis in die Nähe von 80 USD fiel etwa der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember. Allzu große Hoffnungen auf einen anhaltenden Negativtrend sollte sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.