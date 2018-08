Öl (Brent): Kaum Veränderung!

Der Ölpreis tritt derzeit mehr oder weniger auf der Stelle. Veränderungen im Kurs sind so gut wie nicht auszumachen und bewegen sich die meiste Zeit prozentual nur im Bereich von Nachkommastellen. Am Dienstagmorgen sind etwa Verluste in Höhe von 0,15 Prozent kaum der Rede wert, der Preis für den Rohstoff liegt jetzt bei 76,47 USD pro Barrel. Experten aus der Branche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.