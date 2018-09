Öl (Brent): Jetzt wird es ernst!

Beim Ölpreis wird in Zukunft alles davon abhängen, in wie fern die Opec-Staaten den Produktionsausfall im Iran abfedern können. Einen Vorgeschmack darauf, wie gut das gelingen wird, könnten wir schon am nächsten Sonntag erleben. Am 23. September steht ein Treffen der Opec-Staaten an. Dort wird sich zeigen, ob die beteiligten Nationen fähig und willig sind, ihre Produktion hochzufahren.

Zuvor kündigte Russland bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.