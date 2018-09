Öl (Brent): Billiger wird’s nicht!

Schenkt man dem Rohstoff-Händler Mercuria Glauben, so werden die Preise für Rohöl auch in den kommenden Monaten weiter steigen. Mercuria-Chef Daniel Jaeggi sieht vor allem US-Sanktionen gegen den Iran als wichtigen Faktor dafür, dass allzu bald nicht mit einer Entspannung zu rechnen sei. Ab November werden dem Weltmarkt etwa zwei Millionen Barrel pro Tag fehlen, was die übrigen Opec-Staaten nicht ausgleichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.