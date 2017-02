Öl: Alle Vorzeichen stehen auf Ausbruch! (WTI, Brent, BP, Royal Dutch Shell, Gazprom, Seadrill, Lukoil, Woodside, Chevron, Repsol)

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Lieber Leser,

der Preis für beide Sorten – sowohl für die europäische Rohölsorte Brent als auch die nordamerikanische Rohölsorte WTI – haben sich seit Beginn des Jahres innerhalb einer engen Range entwickelt. Die Volatilität hat in den letzten Monaten nicht nur am Aktienmarkt abgenommen, wie die tiefen Stände im VIX-Index zeigen, sondern auch am Ölmarkt. In den letzten 50 Tagen hat der Ölpreis eine durchschnittliche tägliche Schwankung von nicht mehr als +- 1,2 % verzeichnet. Niedrige Schwankungen, die mit einer engen technischen Range einhergehen, resultieren in der Regel in einem dynamischen Ausbruch. Bevor sich der starke Preiseinbruch 2014 ereignete, war die Volatilität beispielsweise noch niedriger.

Ausbruch im WTI erfolgt

So etwas wie einen Ausbruch dürfte am letzten Dienstag der Preis für die nordamerikanische Rohölsorte WTI verzeichnet haben. Dieser ist aus der Dreiecks-Konsolidierung dynamisch ausgebrochen, hat jedoch kurz darauf erneut nachgegeben. Der Preis für die europäische Rohölsorte hat zwar mit der Stabilität nachgezogen, konnte sich hingegen aus seiner Range noch nicht lösen. Um den Ausbruch zu wagen, müsste der Brent-Preis über 57 US-Dollar je Fass steigen und darüber zumindest auf Tagesbasis schließen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse