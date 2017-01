Öl – API Rohölbestände tendieren wieder abwärts! (Gazprom, Total, Shell, Eni, BP, Brent, WTI)

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Lieber Leser,

den Ölpreis dominieren zurzeit Nachrichten rund um die Produktionskürzungen seitens der OPEC und der Non-Opec-Länder. Die Kürzungen sollten per Januar beginnen. Den Anfang hat Kuweit gemacht, wie aus offiziellen Quellen hervorgeht. Im Laufe der Woche stürzte der Ölpreis dennoch abrupt ab, nachdem bekannt wurde, dass Lybien möglicherweise die Produktion ausweiten könnte und Russland Produktionskürzungen davon abhängig machen will, ob die anderen Opec-Länder, neben Kuweit ebenfalls mitziehen. Der Opec-Report für Dezember scheint einen geringeren Produktions-Output zu verzeichnen, was unterstützend wirken könnte.

US-Rohölbestände fallen

Neben den Produktionskürzungen sind sicherlich auch die US-Bestände wieder in den Fokus der Anleger gerückt. Es werden zwei wichtige Berichte im Laufe der Woche veröffentlicht. Zum einen der API-Rohölbericht, sowie der EIA-Bericht. Dabei umfasst der API-Bericht eine geringere, regionale Menge an Lägern, während der EIA-Bericht die Läger auf der nationalen Ebene abdeckt. Beide können von Woche zu Woche unterschiedliche Werte verzeichnen, im längerfristigen Vergleich tendieren sie jedoch in die gleiche Richtung. Da die wöchentlichen Bestandsaufnahmen sehr schwankungsbreit sind, ist es sinnvoll die Tendenz des Aufbaus bzw. Abbaus innerhalb mehrerer Wochen zu betrachten. Und hier lässt sich in der Tat eine Abwärtstendenz erkennen. Per API-Bericht fällt der Aufbau seit November tendenziell.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse