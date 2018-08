Hannover (ots) - Mit einem festlichen Gottesdienst in derhistorischen Nieuwe Kerk in Amsterdam feiert heute der ÖkumenischeRat der Kirchen (ÖRK) sein 70-jähriges Bestehen und kehrt an den Ortzurück, an dem die Organisation gegründet worden ist. An derJubiläumsveranstaltung nehmen der ÖRK-Generalsekretär, dernorwegische Pfarrer Olav Fykse Tveit, und die Vorsitzende desÖRK-Zentralausschusses, Agnes Abuom von der Anglikanischen Kirche vonKenia, teil. Außerdem zu Gast sind zahlreiche Vertreterinnen undVertreter aus der internationalen ökumenischen Bewegung. DieEvangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist durch denRatsvorsitzenden, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm vertreten."Geburtstagsgrüße haben den ÖRK aus aller Welt erreicht, wiebeispielsweise aus der Kommunität von Taizé, von den Vertretern deranderen christlichen Weltverbände, aus Indien, aus der RussischOrthodoxen Kirche, aus Kanada, von den Nationalen Kirchenräten undvielen anderen Ländern", so die EKD-Auslandsbischöfin PetraBosse-Huber, die zudem Vorsitzende des Programmausschusses des ÖRKist.Ein "Spaziergang der Ruhe/Walk of Peace" durch Amsterdam und einSymposium mit dem Thema "Gastfreundschaft auf dem Pilgerweg zu Friedeund Gerechtigkeit" an der Freien Universität (Vrije UniversiteitAmsterdam) finden ebenfalls am selben Tag statt.Der ÖRK, seine Mitgliedskirchen und seine Partner planen imJubiläumsjahr 2018 eine Vielfalt von Veranstaltungen, die auf einemfortwährenden Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens nach vornegebracht werden sollen. "Es gibt viele Initiativen, die aus demEngagement im Ökumenischen Rat der Kirchen erwachsen sind und heutein vielen Gemeinden und Kirchenkreisen aufgegriffen worden sind, wiez. B. Oikocredit: Ethische Geldanlagen, die zu mehr Gerechtigkeit undletztlich auch zum Frieden beitragen sollen", so Bosse-Huber weiter.Oder aktuell der "Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens", aufdem in einem ökumenischen Festgottesdienst am 9. SeptemberPilgerinnen und Pilger auf den 3. Ökumenischen Pilgerweg fürKlimagerechtigkeit von Bonn nach Katowice zur UN Klimakonferenzentsendet werden.Weitere Veranstaltungen und Gottesdienste finden über das Jahrverteilt ebenfalls in anderen Gliedkirchen der EKD statt.Hintergrund:Der ÖRK mit Sitz in Genf wurde am 23. August 1948 in Amsterdamgegründet und gilt seitdem als zentrales Organ der ökumenischenBewegung. Er ist eine Gemeinschaft aus 350 Mitgliedskirchen in mehrals 120 Ländern auf allen Kontinenten und zählt insgesamt mehr alseine halbe Milliarde Christen. Der ÖRK besteht aus Kirchen, Konventenoder Vereinigungen von Kirchen, die mit der Basiserklärungübereinstimmen, formell als Mitglieder aufgenommen wurden und dieMitgliedschaft fortsetzen.Hinweis: Die Rede des Ratsvorsitzenden steht um 16 Uhr unterfolgendem Link https://www.ekd.de/rede-anlaesslich-der-70-jaehrigen-jubilaeumsfeier-des-oerk-36951.htm zur Verfügung.Hannover, 23. August 2018Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell