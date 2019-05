Hannover (ots) - Die katholische und die evangelische Kirche inDeutschland haben heute (25. Mai 2019) vor dem DFB-Pokalfinalegemeinsam mit Vertretern des Deutschen Fußballbundes (DFB), Fans undfreiwilligen Helfern in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlinunter dem Thema "Beten für den Sieg?" einen ökumenischen Gottesdienstgefeiert.Weihbischof Jörg Michael Peters (Trier), Sportbischof derDeutschen Bischofskonferenz, führte in das Leitthema desGottesdienstes mit der dem Mönchsvater Benedikt zugeschriebenen Regel"Ora et labora!" - "Bete und arbeite!" ein. Gleichzeitig erinnerte erauch an die bekannten Worte "Panem et circenses" - "Brot und Spiele",die eine Art Lebensprinzip beschreiben, um das römische Volk seit derZeit der Antike bei Laune zu halten. Nach Worten von WeihbischofPeters könnte die Mischung aus beiden so etwas wie die CorporateIdentity der Menschen heute sein. "Arbeiten, nicht bloß im Sinne desMalochens, sondern Offensein für spirituelle Erfahrungen und eineFreizeitkultur, die in uns die Freude am Spiel wachhält. Das erlebenwir wieder heute, wenn wir uns zusammen mit Zigtausenden amPokalfinale im Olympiastadion hier in Berlin erfreuen dürfen. Gottgönnt uns all das, davon bin ich überzeugt", so Weihbischof Peters.Er fügte hinzu: "Darum können wir mit dem Psalmisten und unserenevangelischen Brüdern und Schwestern beten, die morgen den SonntagRogate - Betet! - begehen: 'Gelobt sei Gott, der mein Gebet nichtverwirft noch seine Güte von mir wendet' (Ps 66,20)."In seiner Predigt machte der Sportbeauftragte der EvangelischenKirche in Deutschland, Kirchenpräsident Dr. Volker Jung (Darmstadt)deutlich, das Gebet bedeute, vor Gott sein Herz zu öffnen, "für das,was einen im Innersten bewegt und um Begleitung durch Gott zubitten". Dort hätten auch Wünsche und Sehnsüchte ihren Platz - auchdie Bitte um einen Sieg im Sport. Zum Gebet gehöre aber auch immer,die eigenen Wünsche "wirklich Gott anzuvertrauen und es Gott zuüberlassen, was daraus wird". Jung betonte: "Gott ist keine gute Fee,die einfach Wünsche erfüllt." Vielmehr gehe es darum, im Gebet auchauf Gott zu hören. Mit dem Gebet stellten sich Menschen in einengrößeren Zusammenhang, der über die Welt hinausreiche. So würdenSportler etwa darum beten, Kraft zu bekommen, eine gute Leistungbringen zu können. Oder auch darum, nicht verletzt zu werden und denGegner nicht zu verletzen. "Gott ist Gott. Und wenn es heißt: Bittet,so wird euch gegeben, dann heißt das nicht, dass Gott alles erfüllt.Aber es ist die Ansage, dass Gott unser geöffnetes Herz füllen wird -mit dem, was uns hilft, einen guten Weg zu finden und zu gehen."Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) haben DFB-Generalsekretär Dr.Friedrich Curtius und DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg sowieFanvertreter von RB Leipzig und FC Bayern München und dieSportseelsorger von EKD und Deutscher Bischofskonferenz mitgewirkt.Der Einladung zum ökumenischen Gottesdienst folgten zahlreicheFußballfans.Die Einführung von Weihbischof Jörg Michael Peters und die Predigtvon Kirchenpräsident Volker Jung sind unter www.dbk.de und www.ekd.deverfügbar.Hannover, 25. Mai 2019Pressestelle der EKDKatharina RatschkoPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell