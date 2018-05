"Ökumene in Deutschland muss weitergehen"/Kardinal Marx und Landesbischof Bedford-Strohm diskutieren beim Katholikentag in Münster über Ökumene nach 2017

Hannover (ots) - "Die Ökumene in Deutschland muss weitergehen.Daran werden wir gemeinsam arbeiten." Diese Auffassung haben heuteder Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), KardinalReinhard Marx, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, beimKatholikentag in Münster vertreten. Während eines Podiumsdiskutierten Kardinal Marx und Landesbischof Bedford-Strohm mitweiteren Vertretern der Ökumene unter dem Leitwort "Ökumene 2017 -Aufbruchs- oder Katerstimmung? Konkrete Schritte auf dem Weg zum 3.Ökumenischen Kirchentag".Kardinal Marx würdigte die spürbare ökumenische Aufbruchsstimmung,die sich durch das Reformationsgedenken entwickelt habe. Jetzt sei eswichtig, im Dialog zu bleiben - das gelte auch für das Ringen umaktuelle innerkirchliche und ökumenische Debatten, so Kardinal Marx.Der Hildesheimer Gottesdienst "Heilung der Erinnerung" am 10. März2017 habe viel in Bewegung gesetzt: "Gerade dieser ökumenischeGottesdienst hat gezeigt, dass wir Versöhnung brauchen und unsVersöhnung schenken müssen. Dafür tragen wir eine gemeinsameVerantwortung. Die in Hildesheim eingegangenen Selbstverpflichtungensind Grundlagen, an denen wir weiterarbeiten müssen." Es gehe, soKardinal Marx, nicht nur um das Jahr 1517, "sondern um die Zukunftdes Christentums in unserem Land. Wir brauchen jetzt nicht von einemJubiläum zum anderen eilen, sondern wir müssen in die Zukunftschauen, wie unser Weg weitergehen kann. Dazu gehört auch dieArbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, mit der wir engzusammenarbeiten."Landesbischof Bedford-Strohm erinnerte daran, dass 2017 das ersteReformationsjubiläum in der Geschichte gewesen sei, "dass wir nichtin konfessioneller Abgrenzung, sondern gemeinsam gefeiert haben. Daswar eine wunderbare Erfahrung. Besonders durch den HildesheimerVersöhnungsgottesdienst, der in vielen Gemeinden auch bundesweitgefeiert wurde, ist greifbar geworden, wie groß der Wunsch nachGemeinsamkeit gerade in den Gemeinden ist. Das ist nicht mehrrückholbar. Auf diese Sehnsüchte müssen wir eingehen."Während der Diskussion appellierten Kardinal Marx undLandesbischof Bedford-Strohm an die Teilnehmer des Katholikentags,"Freundschaft" im Alltag zu leben. Die ökumenische Freundschaft imGespräch sei ebenso wichtig, wie ein freundschaftlicher Umgang in derGesellschaft. Kardinal Marx erinnerte an ein Wort von Aristoteles:"Ohne Freundschaft gibt es kein Verstehen." Das Element derFreundschaft sei nicht nur wichtig, sondern es brauche eine Kulturdes Zuhörens und den Versuch, den anderen zu verstehen. "Deshalb istFreundschaft auch ein wesentliches Element im ökumenischenMiteinander", sagte Kardinal Marx. Er fügte hinzu: "Wir haben eineLeidenschaft für die Ökumene. Unsere bleibende Frage ist: Wie könnenwir die Trennung überwinden? Darum muss es uns gehen."Landesbischof Bedford-Strohm erinnerte in diesem Zusammenhang andas ökumenische Engagement von Papst Franziskus, der im Jahr desReformationsgedenkens starke Signale der Gemeinsamkeit gesetzt habe."Die Impulse, die er gibt, sind für die Ökumene eine große Chance.Entscheidend ist, dass die Nähe, die in vielen Gemeinden längstvorhanden ist und 2017 noch vertieft wurde, nicht ohne Folgenbleibt." Er glaube, dass die Zeit reif dafür sei, allen theologischenGesprächen jetzt auch Konsequenzen folgen zu lassen. "Wir spürengemeinsam, dass Christus da ist, das ist die entscheidende Basis fürdie Zukunft", so Landesbischof Bedford-Strohm.Hannover, 11. Mai 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell