Ökoworld Klima – C EUR ACC: Eine richtungsweisende Entscheidung?

Ökoworld Klima – C EUR ACC gelang es vergangenes Jahr den Kurs nicht weiter zu stabilisieren. Vor einem Jahr konnte der Fond noch einen Kurs von 124,05 Euro verzeichnen (heute am 22. Februar 2022 bei 110,87 Euro). Seither verzeichnete der Fond einen Kursverlust von -10,62 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze -13,18 Euro.



