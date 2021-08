Neckarsulm (ots) - In seiner neuen Ausgabe untersucht Ökotest geröstete, gesalzene Erdnüsse und tiefgekühlte Seelachsfilets. Die Erdnüsse der Kaufland-Marken K-Classic und K-Bio überzeugten die Tester ebenso wie das Alaska-Seelachsfilet von K-Classic. Alle Produkte wurden jeweils mit "sehr gut" bewertet und gehören damit zu den Testsiegern.Vom Fachmagazin getestet wurden geröstete und gesalzene Erdnüsse von insgesamt 21 Marken, darunter 16 Produkte aus konventionellem Anbau und fünf Bio-Produkte. Die Jury begutachtete Inhaltstoffe sowie die Angaben auf den Verpackungen. Die Erdnüsse der Eigenmarken K-Bio und K-Classic erhielten in ihren Kategorien jeweils das Gesamturteil "sehr gut".Ökotest untersuchte zudem tiefgekühlte Seelachsfilets von insgesamt 15 Marken. Geprüft wurden ganze, ungewürzte Filets ohne Panade. Das Alaska-Seelachsfilet von K-Classic punktete bei der Jury im Geschmack, in Geruch und Optik und zudem im Testergebnis für nachhaltigen Fischfang und Transparenz mit "sehr gut". Der Fisch stammt aus MSC-zertifizierter, nachhaltiger Fischerei.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Annegret Adam, Rötelstraße35,74172 Neckarsulm, Telefon +49 7132 94-680448, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell