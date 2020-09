Neckarsulm (ots) - Ökotest hat verschiedene Produkte unter die Lupe genommen und gleich drei Kaufland Eigenmarken-Produkte mit "sehr gut" bewertet. "Dieses Ergebnis über unterschiedliche Produktgruppen hinweg zeigt, wie wichtig uns die verantwortungsbewusste Auswahl unseres Sortiments ist", so Robert Pudelko, Leiter CSR Einkauf bei Kaufland.Folgende Produkte wurden getestet und mit "sehr gut" bewertet:bevola Baby Zartcreme. Im Test mit 22 Babypflegecremes hat bevola sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch bei der Verpackung mit "sehr gut" überzeugt und war gleichzeitig mit 1,21 Euro für 100 ml eines der günstigsten Produkte im Test. Die Baby Zartcreme pflegt zuverlässig Gesicht und Körper. Die Hautverträglichkeit wurde in dermatologischen Tests auf empfindlicher Haut getestet und bestätigt.bevola Sanfte Reinigungsmilch. Im Bereich Reinigungsmilche wurden 38 Produkte getestet. Auch hier erhielt bevola das Testurteil "sehr gut" und war gleichzeitig mit 92 Cent für 250 ml das günstigste Produkt im Test. Eine Reinigungsmilch soll sanft und schonend Schmutzpartikel und Make-up entfernen, ohne jedoch den Säureschutzmantel zu belasten. Dies gewährleistet die bevola Sanfte Reinigungsmilch.K-Bio Blattspinat. Kein Pflegeprodukt, aber ebenfalls gut für den Körper: Der K-Bio Blattspinat aus der Kaufland Tiefkühltheke wurde "sehr gut" getestet und ist gleichzeitig mit 1,93 Euro für 750 g der günstigste Bio-Tiefkühl-Blattspinat unter den Testsiegern. Wichtig ist für Öko-Test die Einhaltung der Höchstgehalte von bedenklichen Spurenelementen, aber auch die sorgfältige Herstellung, durch die z. B. die unbeabsichtigte Ernte von Beikräutern ausgeschlossen wird. Der K-Bio Blattspinat überzeugte in allen Bereichen.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse (http://www.kaufland.de/presse).Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell