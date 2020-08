Neckarsulm (ots) - Ökotest hat 24 Duschshampoos für Kinder und zehn Rasiergele für Männer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Sowohl das Kids 2 in 1 Dusche & Shampoo Zauberritter als auch das Men Rasiergel Sensitiv der Kaufland-Eigenmarke bevola erhalten im Gesamturteil die Note "sehr gut" und zählen damit zu den Testsiegern.Das Kids 2 in 1 Dusche & Shampoo Zauberritter von bevola besitzt eine milde Formulierung mit Panthenol und Vitamin B3. Das bevola Men Rasiergel Sensitiv ist für empfindliche Haut entwickelt und enthält Aloe Vera und Vitamin E. Die Hautverträglichkeit wurde für beide Produkte in dermatologischen Tests geprüft und bestätigt.Ökotest hat die verschiedenen Duschshampoos und Rasiergele auf bedenkliche Inhaltsstoffe getestet. Auch Deklarationen und Verpackungen wurden genauer betrachtet. Sowohl das Duschshampoo als auch das Rasiergel von Kaufland enthalten keine Moschus- oder halogenorganischen Verbindungen. Die ausführlichen Testergebnisse können in der aktuellen Ausgabe 08/2020 von Öko-Test nachgelesen werden.Die hauseigene Kaufland-Pflegeserie bevola garantiert mit über 200 Produkten einen gepflegten Auftritt von Kopf bis Fuß. Es gibt für Babys, Kinder, Frauen und Männer viele Produkte zur Haut- und Haarpflege, Gesichtspflege und Mundhygiene. Kurzum: Die gesamte Familie findet bei bevola beste Qualität zum fairen Preis.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter http://www.kaufland.de/presse .Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Annegret Adam, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-680448, presse@kaufland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111476/4669061OTS: KauflandOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell