Ökonom Vöpel verlässt das Forschungsinstitut HWWI

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) verliert seinen Chef Henning Vöpel.



Vöpel habe den Wunsch geäußert, "sich beruflich zu verändern", teilte der Präses der Handelskammer, Norbert Aust, am Montag mit. "Wir bedauern, die Weiterentwicklung des HWWI nicht gemeinsam mit ihm fortsetzen zu können."

Zunächst übernehme Co-Geschäftsführer Dirck Süß die alleinige HWWI-Geschäftsführung. "Er wird den begonnenen Prozess zur Weiterentwicklung und Stärkung des Instituts gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unter Einbindung weiterer Partner in Norddeutschland weiterführen", heißt es in der Mitteilung. "Zielsetzung bleibt es, das HWWI in Norddeutschland noch stärker zu vernetzen und zu verankern, die Grundlagenforschung auszubauen und die wissenschaftliche Reputation zu verstärken." Der Volkswirt Vöpel hatte die Leitung des Institutes 2014 übernommen. Alleinige Gesellschafterin des Forschungsinstitutes ist die Handelskammer./kf/DP/men