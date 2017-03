Ökonom Snower will effektivere Besteuerung von Internet-Monopolisten

KIEL (dts Nachrichtenagentur) - Während Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) Facebook und andere soziale Netzwerke stärker für die Inhalte ihrer Seiten zur Verantwortung ziehen will, fordert Dennis Snower, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, mit Blick auf den G20-Gipfel in Baden-Baden eine effektivere Besteuerung von Internet-Monopolisten. Es sei "lohnenswert" zu überlegen, wie man ihre Monopole brechen könne und wie damit ihre "zum Teil gigantischen Monopolgewinne anders zu verteilen wären", sagte Snower, der auch Co-Vorsitzender der G20-Think-Tanks ist, der "Heilbronner Stimme" (Samstagsausgabe). Was den Stand der Digitalisierung angeht, so sieht der Wirtschaftsforscher einen deutlichen Nachholbedarf beim Gastgeber des G20-Treffens in Baden-Baden.

"Deutschland ist in vielerlei Hinsicht nicht vorne dran, wenn es um die Digitalisierung geht. Die digitale Infrastruktur hängt anderen Ländern deutlich hinterher", kritisierte Snower.

Foto: über dts Nachrichtenagentur