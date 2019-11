Ökologische Überraschung: Zu Gast im Gemüsegarten Europas (FOTO)

Almería, Spanien (ots) -Ökologische Überraschung: Zu Gast im Gemüsegarten EuropasAuf frisches Obst und Gemüse wollen Konsumenten auch im Winter nicht verzichten.So sind die Regale deutscher Supermarktketten ganzjährig gefüllt mit Tomaten,Gurken, Paprika, Auberginen, Melonen, Erdbeeren, Orangen und Zucchini. Dochwoher kommt das Obst und Gemüse im Winter?Es wird aus Italien und Marokko, hauptsächlich aber aus Spanien geliefert;genauer gesagt aus der andalusischen Region Almería. Sie gilt als GemüsegartenEuropas. Im äußersten Südosten des Landes breiten sich direkt am Mittelmeer,zwischen El Ejido und Níjar, auf mehr als 31.000 Hektar Fläche Gewächshäuseraus. Von oben betrachtet wirken sie wie ein gigantisches Kunststoffmeer. Dochein Blick unter ihre Dächer zeigt, wie biologisch und nachhaltig hier angebautwird.Mit einem kräftigen Ruck öffnet der Agraringenieur Jose Antonio López dieSchiebetür zu einem dieser Gewächshäuser. Alles ist hochmodern und blitzsauber.Fast wundert man sich, Insekten und Hummeln zu hören, die als biologischeSchädlingsbekämpfer und für die natürliche Bestäubung eingesetzt werden. DieVentilation wird digitalgesteuert; die Temperatur beträgt angenehme 22 Grad.Wasser sparen durch moderne TechnikIn schnurgeraden Linien angebaute Tomatenpflanzen wachsen in der Erde. Unterweißen Plastikplanen werden sie mithilfe eines Tröpfchen-Bewässerungssystemstäglich bis zu 200 Mal mit geringsten Wassermengen besprüht. "Mit diesem Systemkonnten wir unseren Wasserverbrauch auf bis zu 40 Prozent reduzieren. Keinunwichtiger Faktor, immerhin gehört Almería zu den trockensten RegionenEuropas", erklärt López. Das Wasser stammt vor allem aus einer der nahenMeerwasser-Entsalzungsanlagen sowie aus den eigenen Regenwasser-Auffangbecken.López arbeitet beim Gemüseproduzenten Bio Sabor in Níjar, in der Nähe desNaturparks Cabo de Gata. Das Unternehmen hat sich auf Bio-Gemüse spezialisiertund beliefert hauptsächlich große deutsche Supermarktketten. Im eigenenForschungs- und Kontrolllabor suchen die Mitarbeiter nach neuen Geschmackssortenund prüfen die Qualität. Bio Sabor produziert nach den Herstellungsregeln desinternationalen Global Gap Siegels und des EU-Bio-Siegels. Sie garantieren denKonsumenten neben einem ökologischen, pestizidfreien Anbau auch einenachhaltige, umweltfreundliche und sogar sozialverträgliche Produktion unterfairen Arbeitsbedingungen.Die mehr als 600 Angestellten bekommen einen Tariflohn. ModerneVerpackungsanlagen arbeiten derart leise, dass die Packerinnen in der riesigenFabrikhalle keine Ohrstöpsel benötigen. Und: "Wir schmeißen kein Gemüse weg. Wasnicht verkauft werden kann, verschenken wir an Hilfsbedürftige, Altenheime oderan Bauern als Tierfutter. Der Rest wird in Kompost verwandelt", erklärt MaríaDolores Morales, Finanzmanagerin von Bio Sabor.Aufgrund der erhöhten Nachfrage arbeiten immer mehr Unternehmen nach deneuropäischen Herstellungsmethoden, um den Qualitätsanforderungen gerecht zuwerden. Aber bisher stellen Bio-Gemüseproduzenten mit zehn Prozent derAnbaufläche noch einen kleinen Teil an der Gesamtproduktion dar. "DieUnterschiede zwischen ökologischer und konventioneller Gewächshausproduktionwerden in Almería jedoch immer geringer", versichert Jan van der Blom. DerBiologe ist für die Qualitäts- und Schädlingskontrolle beim Verband der Obst-und Gemüseproduzenten von Almería (COEXPHAL) zuständig. Darüber hinaus istSpanien - also auch Almería - Teil der "CuTE: Cultivating the Taste ofEurope"-Kampagne, die in Partnerschaft mit der Europäischen Union (EU) übernachhaltige Produktionssysteme informiert und Verbrauchern einen detailliertenÜberblick über den europäischen Obst- und Gemüsemarkt gibt.Effizienz durch rein biologische SchädlingsbekämpfungKonventionelle Gemüsebauern hätten bereits vor Jahren gemerkt, dass diebiologische Schädlingsbekämpfung und wassersparendeTröpfchen-Bewässerungsanlagen kostengünstiger und effektiver seien, sagt van derBlom. Beim Paprikaanbau kommt bereits ausschließlich, bei der Tomatenproduktionzu 85 Prozent biologische Schädlingsbekämpfung zum Einsatz."Blattläuse oder sonstige Schädlinge bekämpfe ich mit anderen Insekten. Das istnicht nur besser für die Umwelt und fürs Gemüse, sondern auch 17 Prozentbilliger, als mit chemischen Pestiziden zu arbeiten", erklärt Gemüsebäuerin LolaGómez Ferrón vom Familienunternehmen Clisol bei El Ejido. Sie nutzt einökologisches Kokosnusswolle-Substrat, um noch mehr Wasser zu sparen. Dadurcherhält sie allerdings kein EU-Bio-Siegel, denn das verpflichtet zum Anbau inMuttererde.Wie umweltfreundlich und nachhaltig Almerías Gewächshäuser sind, verdeutlichtihr hoher Recyclingwert. Nicht einmal der Hauptabfall Plastik stelle ein großesProblem dar, meint Jan van der Blom. Der Grund: Die Gewächshausbetreibererhalten fast 12 Cent pro Kilo Plastikmüll. Aufgrund der hohen Temperaturenkönnen Almerías Gewächshäuser auch im Winter fast ausschließlich mitSolarenergie betrieben werden."Viele Menschen haben eine negative Meinung über Gewächshausanbau, denken angiftige Pestizide, Plastikmüll, unreifes Gemüse. Aber das stimmt einfach nicht",erklärt der holländische Experte. In Almería hätten Gewächshäuser sogar positiveAuswirkungen auf den Klimawandel. Die Region zählt mit 3.500 Sonnenstunden imJahr zu den sonnenreichsten in Europa. Dabei wirken die 31.000 Hektar weißerPlastikplanen wie eine Art künstlicher Gletscher, wodurch die Erderwärmung inden vergangenen 25 Jahren rund 0,75 Prozent unter dem globalen Durchschnittswertlag."Wir haben die nachhaltigsten Gewächshäuser der Welt - in allen Bereichen. Nurbeim Wasserverbrauch arbeiten die Holländer nachhaltiger, weil sie in einemfeuchteren Klima anbauen", versichert Juan Colomina vom Verband andalusischerObst- und Gemüseproduzenten APROA. Der Verband achtet nicht nur auf dieEinhaltung der biologischen Kriterien, sondern auch auf faire Arbeitsbedingungender Erntehelfer. In puncto Klimaschutz gibt es noch weiteres Potenzial, etwadurch die Nutzung von Sonnenenergie sowie die Umstellung der Transportfahrzeugevon Diesel- auf Elektromotoren. Damit hat man bereits begonnen.Die ökologischen Hightech-Gewächshäuser von Almería leisten bereits einen großenBeitrag zum Klimaschutz. Allein mit dem Tröpfchen-Bewässerungssystem, das fastalle 17.000 Mitglieder von APROA nutzen, konnte der Wasserverbrauch in denvergangenen zehn Jahren um die Hälfte reduziert werden.Pressekontakt:Óscar Westermeyer+34 620 23 32 86, oscar.westermeyer@tactics.esOriginal-Content von: Fruit Vegetables Europe, übermittelt durch news aktuell