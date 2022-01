Ökologisch und sozial verantwortliche Altersvorsorge: CosmosDirekt bietet ausschließlich nachhaltige Fonds in ihrer fondsgebundenen Rentenversicherung

Saarbrücken (ots) -- CosmosDirekt gestaltet ihre fondsgebundene Rentenversicherung komplett nachhaltig aus. Anleger können aus 30 ausgewählten, nachhaltigen und geprüften Fonds und ETFs wählen.- Smart-Invest kombiniert die Renditechancen eines Fondssparplans mit den Steuervorteilen einer Rentenversicherung.Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit den Folgen des Klimawandels und möchten in ihrem eigenen Leben einen Beitrag zu dessen Bekämpfung leisten. Das spürt unter anderem auch die Finanzwelt, denn das Interesse von Anlegern an nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten steigt stetig. Dieser Marktnachfrage gerecht zu werden und damit zur Entwicklung eines ökologisch und sozial nachhaltigen Wirtschaftssystems beizutragen, ist das Ziel von CosmosDirekt als Teil der Generali. Deshalb richtet das Versicherungsunternehmen seine fondgebundene Rentenversicherung komplett nachhaltig aus - ein Angebot, das am Markt seinesgleichen sucht.MIT GUTEM GEWISSEN FÜRS ALTER VORSORGENDie flexible Altersvorsorge Smart-Invest kombiniert die Renditechancen eines Fondssparplans mit den Steuervorteilen einer Rentenversicherung. Anleger können ihr Portfolio je nach Anlagestrategie und Risikoprofil eher aktiv mithilfe von selbst zusammengestellten Investmentfonds oder passiv mithilfe von ETFs (Exchange Traded Funds) ausrichten. Letztere sind börsengehandelte Indexfonds, die sich nach einem bestehenden Index orientieren und dessen Wertentwicklung abbilden. Die Anlage in ETF-Pakete basiert dabei auf der Empfehlung des "Pantoffel-Portfolios" der Stiftung Warentest, bei dem der Anleger einen sehr geringen Aufwand hat. Dabei fallen während der Laufzeit der fondsgebundenen Rentenversicherung keine Steuern an, denn Erträge werden erst bei der Auszahlung im Rentenalter versteuert, wenn der Steuersatz in der Regel niedriger ist als während der aktiven Ansparzeit. Auch ein Wechsel von Fonds innerhalb der Ansparphase erfolgt steuerfrei und ohne Wechselgebühren.Neu bei Smart-Invest: Die 30 zur Auswahl stehenden Fonds und ETFs wurden ausschließlich nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt und geprüft. Diese entsprechen ohne Ausnahme den Artikeln 8 oder 9 der EU-Transparenzverordnung, die seit März 2021 in Kraft ist. Mit dieser hat die EU ein Regelwerk geschaffen, welches einheitliche Maßstäbe zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Finanzdienstleistungen definiert und diese somit vergleichbar macht. Diesen Ansatz unterstützt auch CosmosDirekt und setzt auf vollständige Transparenz der angebotenen nachhaltigen Fonds und ETFs.VERANTWORTUNGSVOLLES INVESTMENT NACH ESG-KRITERIENDie 30 Fonds und ETFs zeichnen sich grundsätzlich dadurch aus, dass sie nach ökologischen, sozialen und ethischen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Diese sogenannten ESG-Kriterien (E steht für Environment, S steht für Social, G steht für Governance) sind der Dreh- und Angelpunkt einer nachhaltigen Geldanlage. Bei der Investitionsentscheidung von Fonds nach ESG-Kriterien wird zum Beispiel untersucht, wie der ökologische Fußabdruck eines Unternehmens aussieht, ob es faire Arbeitsbedingungen bietet und sich für Transparenz in der Unternehmensführung und gegen Korruption einsetzt. Nachhaltige ETFs sind ebenfalls nach ESG-Gesichtspunkten gestaltet. Sie basieren auf Börsenindizes, die ausschließlich ESG-konforme Unternehmen berücksichtigen.Übrigens: Auch bestehende Smart-Invest-Kunden können ihre bisherige fondsgebundene Rentenversicherung ganz einfach und ohne zusätzliche Kosten nachhaltig ausrichten, denn bei der fondsgebundenen Rentenversicherung Smart-Invest von CosmosDirekt ist eine Fondsumschichtung komplett kostenfrei.Mit der Umstellung der fondsgebundenen Rentenversicherung Smart-Invest auf rein nachhaltige Fonds- und ETF-Produkte ist CosmosDirekt nicht nur im Einklang mit der Nachhaltigkeitscharta der Konzernmutter Generali, sondern bietet Anlegern die direkte Möglichkeit, in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Mit der Umstellung der fondsgebundenen Rentenversicherung Smart-Invest auf rein nachhaltige Fonds- und ETF-Produkte ist CosmosDirekt nicht nur im Einklang mit der Nachhaltigkeitscharta der Konzernmutter Generali, sondern bietet Anlegern die direkte Möglichkeit, in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Zusätzlich spendet CosmosDirekt für jeden abgeschlossenen Vertrag 15 Euro an das gemeinnützige Generali-Netzwerk THE HUMAN SAFETY NET - einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem eigenständigen Leben zu verhelfen. 