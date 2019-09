Öko-Verkehrsclub VCD: Schnellstmöglich weg vom Verbrennungsmotor

BERLIN (dpa-AFX) - Der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland sieht vom kommenden Jahr an Chancen für deutlich mehr Elektroautos auf deutschen Straßen.



"Für 2020 haben die Hersteller eine regelrechte Modelloffensive angekündigt, die könnte den Durchbruch für das E-Auto bringen", sagte der verkehrspolitische Sprecher Michael Müller-Görnert am Mittwoch bei der Vorstellung der jährlichen Auto-Umweltliste. Darin empfiehlt der Verein den Käufern 19 Elektroautos. Auch diese seien nicht klimaneutral, aber ein Kompromiss für alle, die auf das Auto angewiesen seien.

"Wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, müssen wir so schnell wie möglich raus aus dem Verbrennungsmotor und hin zu emissionsfreien Antrieben", sagte die VCD-Vorsitzende Kerstin Haarmann. Notwendig seien nun mehr Ladesäulen und günstigere Tarife sowie mehr Ökostrom im Netz, hieß es.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hatte angekündigt, die Hersteller und Zulieferer wollten in den kommenden drei Jahren 40 Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren. Ziel sei es, die Zahl der Modelle auf 150 zu erhöhen - fünf Mal so viele wie heute./bf/DP/men