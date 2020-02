Öko-Umstellungsinteresse der deutschen Landwirte hoch - Hohe Importanteile im Öko-Markt trotz Konsumentenwunsch nach mehr heimischer Öko-Ware

Berlin (ots) - (DBV) Immer mehr Bauern interessieren sich für eine Umstellungauf den Ökolandbau. Laut aktuellem DBV-Konjunkturbarometer vom Dezember 2019können sich 18,4 Prozent der Landwirte eine Umstellung zum Ökolandbauvorstellen. Darunter sind allerdings nur knapp 3 Prozent derzeit fest zurUmstellung entschlossen. Bei den schweinehaltenden Betrieben beträgt dieserAnteil an die 4 Prozent. Das Umstellungsinteresse steigt seit Jahren an: 2018lag es bei 16 Prozent und 2017 bei 15 Prozent, in den Jahren zuvor lag es beietwa 11 Prozent.Der DBV-Öko-Beauftragte und Brandenburger Bauernpräsident Hendrik Wendorff hältdie Realisierung des 20-Prozent-Ziels von Bund und Ländern für möglich: "An denBauern wird es nicht scheitern, wenn der Markt unsere heimischen Öko-Produkteaufnimmt. Die Bauern stellen um, wenn die Vermarktung und das Öko-Preisniveaugesichert sind."Derzeit liegt der Öko-Flächenanteil bei rund 10 Prozent. Über 12 Prozent derdeutschen Betriebe wirtschaften ökologisch. Für weitere Umstellung muss dieNachfrage im Mittel der Jahre im Einklang mit der zusätzlichen Öko-Erzeugungwachsen und die Importe müssten durch heimische Rohstoffe ersetzt werden. Durchdie starke Umstellungstätigkeit in den letzten 5 Jahren reicht das deutscheÖko-Rohstoffaufkommen bereits jetzt, um den inländischen Öko-Konsum anGetreideprodukten, Milch und Fleisch zu decken. Derzeit werden beispielsweisenoch etwa 30 Prozent des inländischen Verbrauchs an ökologischen Milchproduktenimportiert, obwohl deutsche Milchviehbetriebe auf der Umstellungswarteliste derMolkereien stehen.Die deutsche Öko-Ackerfläche hat seit 2015 laut Daten der AgrarmarktInformations-Gesellschaft um 53 Prozent zugenommen, die Öko-Schweinehaltung um57 Prozent und die Öko-Milcherzeugung wuchs in den letzten fünf Jahren sogar um64 Prozent. Damit legen im Ökolandbau die marktrelevanten Bereiche besondersstark zu, während vorher lange Zeit überproportional nur extensiveGrünlandstandorte umgestellt wurden. Der Einfluss des Öko-Marktpreises auf dieökonomische Nachhaltigkeit der Öko-Betriebe ist infolge stark gewachsen. DerDBV-Ökobeauftragte Wendorff, selbst Ökolandwirt, erklärt, dass die im Rahmen derAgrar-Umweltprogramme gezahlte Öko-Prämie zwar sehr wichtig sei, aber in derÖko-Tierhaltung nicht stabile Erzeugerpreise ersetzen könne. Sinke derÖko-Milchpreis beim Bauern von derzeit etwa 47 Cent pro kg nur um 10 Prozentwerde die durchschnittlich in Deutschland gewährte Öko-Prämie aufgezehrt. Derbeim Verbraucher erzielte Öko-Mehrpreis könne also nur begrenzt durch staatlichePrämien ausgeglichen werden. Es gelte aber auch die Öko-Prämie alsAusgleichzahlung für die besonderen Umweltleistungen des Ökolandbausabzusichern. Dazu müsse entsprechend Budget in den Agrarhaushalten von Bund undLändern eingeplant werden.Detailliertere Daten zur Umstellungsbereitschaft aus dem DBV-KonjunkturbarometerHIER.Für das DBV-Konjunkturbarometer werden im Westen Deutschlands Betriebe über 30Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche und im Osten Deutschlands Betriebeüber 100 Hektar und mehr befragt, um vor allem die Konjunkturlage derHaupterwerbsbetriebe abzubilden.Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlina.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6599/4518259OTS: Deutscher Bauernverband (DBV)Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell