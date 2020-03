Neckarsulm (ots) - Erneut punktet Kaufland beim Öko-Test mit der Qualität eines Eigenmarkenproduktes: Das Verbrauchermagazin stellt im aktuellen Test 23 Tampon-Marken auf den Prüfstand und bewertet die bevola-Tampons in der Größe "normal" mit der Bestnote. Qualität und Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe sind wesentliche Kriterien der Beurteilung, die das bevola-Hygieneprodukt voll erfüllt. Auch im Praxistest überzeugen die Tampons von Kaufland mit hervorragender Saugfähigkeit, Reißfestigkeit des Rückholfadens und Stabilität.Mit einem Preis von 3 Cent pro Tampon gehört bevola zu den preisgünstigsten Produkten. Schon im Dezember des vergangenen Jahres senkte Kaufland als erster Lebensmittelhändler die Preise für Monatshygieneartikel und kam damit der gesetzlichen Mehrwertsteuersenkung zuvor.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter http://www.kaufland.de/presse .Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Alice von Bestenbostel, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-686666, presse@kaufland.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111476/4559502OTS: KauflandOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell