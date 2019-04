Öko-Test vergibt Bestnoten für alle Kaufland-Zahncremes - Getestet wurden insgesamt 400 Zahncremes auf Inhaltsstoffe, Wirkung und Deklaration (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Das Verbrauchermagazin "Öko-Test" hat vierhundert Zahncremesgetestet, darunter auch Whitening- und Sensitive-Zahncremes undZahngele für Kinder. Alle sieben bevola-Zahncremes von Kauflandwurden dabei getestet und mit Bestnoten bewertet:- bevola Zahncreme Fresh, 0,45 Euro, mit "sehr gut"- bevola Zahncreme Kräuter, 0,45 Euro, mit "sehr gut"- bevola Junior Zahngel Minz-Geschmack, 0,60 Euro, mit "sehr gut"- bevola Kids Zahngel, 0,60 Euro, mit "sehr gut"- bevola Zahncreme Multicare, 0,65 Euro, mit "sehr gut"- bevola Zahncreme Whitening, 0,65 Euro, mit "sehr gut"- bevola Zahncreme Sensitive, 0,65 Euro, mit "gut"Bei Zahncremes für Erwachsene war den Testern eine ausreichendeVersorgung der Zähne mit Fluorid besonders wichtig. Nur so kannKaries effizient vorgebeugt werden. Außerdem wurden die enthaltenenInhaltsstoffe auf Unbedenklichkeit getestet. Bewertet wurde auch diekorrekte Information zur Wirkung der Produkte. Alle bevola-Zahncremeswaren mängelfrei."Unsere Kunden erwarten von einer Zahncreme bestmöglichen Schutzund Pflege für ihre Zähne. Diese Verantwortung nehmen wir ernst", soSebastian Schlag, Leiter Eigenmarken bei Kaufland. "Wir freuen unssehr über diese deutliche Bestätigung von Öko-Test."Nachzulesen sind alle Testergebnisse unter www.oekotest.de.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles fürden täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. WeitereInformationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sieunter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Rötelstraße 35, 74172 NeckarsulmTel. 07132 94-348113 und -657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell