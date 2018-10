"Die Öko-Rebellen vom Himalaya" bei "planet e." im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ein kleiner indischer Bundesstaat im Himalaya hat seineLandwirtschaft komplett auf Bio umgestellt. Die ZDF-Umweltreihe"planet e." hat die Bauern und Einwohner des indischen Unionsstaatesbesucht, die gerade Öko-Geschichte schreiben. Am Sonntag, 14. Oktober2018, 15.25 Uhr, geht es im ZDF um "Die Öko-Rebellen vom Himalaya".Seit zwei Jahren bewirtschaften diese ihre Äcker und Plantagen amFuße des Himalayas ausschließlich ökologisch.Im Jahr 2010 rief der Ministerpräsident von Sikkim die "OrganicMission" ins Leben. Sikkim entwickelt sich mittlerweile zumMusterland für den Wandel zu einer naturnahen Landwirtschaft. Um dieeigenen Biobauern und Verbraucher zu schützen, hat die Regierungsogar konventionell produziertes Gemüse mit einem Importverbotbelegt. In der Praxis bedeutet das, dass die Behörden befugt sind,mit Pestiziden verunreinigtes Gemüse und Obst zu vergraben und zuvernichten - ein Albtraum für die Hersteller von Kunstdünger undPestiziden.Wäre das, was im Himalaya funktioniert, auch in Deutschlandmöglich? Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln jedenfalls steigthierzulande stetig. Doch nur ein paar Prozent der Äcker und Felder inDeutschland werden nach Öko-Richtlinien bebaut. Die Folge für dieEinzelhändler und Verbraucher: Obst, Gemüse und Getreide müssen ausSpanien, Italien, der Türkei oder sogar aus Übersee importiertwerden. Zwar steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung einavisiertes Ziel von 20 Prozent Ökolandbau bis 2030. Doch diesesVorhaben hatte bereits die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 1998formuliert. Deutschland ist weit davon entfernt, seinen Bedarf anökologischen Nahrungsmitteln zu decken. Kritiker werfen der RegierungHalbherzigkeit und eine zu große Abhängigkeit von Lobbyisten deragrochemischen Industrie und der Bauernverbände vor. DieRahmenbedingungen für Landwirte, die ihre Höfe naturnahbewirtschaften wollen, sind denkbar schlecht. Kann Deutschland vomfernen Sikkim lernen?https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell