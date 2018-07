"Die Öko-Rebellen vom Himalaya" bei "planet e." im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ein kleiner indischer Bundesstaat im Himalaya hat seineLandwirtschaft komplett auf Bio umgestellt - und ist damitschlagartig zum weltweiten Vorbild geworden. Die ZDF-Umweltreihe"planet e." hat die Bauern und Einwohner des indischen UnionsstaatesSikkim besucht. Am Sonntag, 29. Juli 2018, 16.30 Uhr, geht es im ZDFum "Die Öko-Rebellen vom Himalaya". Seit zwei Jahren bewirtschaftendiese ihre Äcker und Plantagen am Fuße des Himalayas ausschließlichökologisch.Im Jahr 2010 rief der Ministerpräsident von Sikkim die "OrganicMission" ins Leben. Mittlerweile entwickelt sich Sikkim zumMusterland für den Wandel zu einer naturnahen Landwirtschaft. Um dieeigenen Biobauern und Verbraucher zu schützen, hat die RegierungSikkims sogar konventionell produziertes Gemüse mit einemImportverbot belegt. In der Praxis bedeutet das, dass die Behördenbefugt sind, mit Pestiziden verunreinigtes Gemüse und Obst zuvergraben und zu vernichten - ein Albtraum für die Hersteller vonKunstdünger und Pestiziden. Agrochemieriesen wie Bayer oder BASF sindin Sikkim nicht erwünscht.Wäre das, was im Himalaya funktioniert, auch in Deutschlandmöglich? Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln steigt jedenfallshierzulande stetig - eine Chance für Bauern, auf nachhaltigenÖko-Landbau umzusteigen. Doch nur ein paar Prozent der Äcker undFelder in Deutschland werden nach Öko-Richtlinien bebaut. Zwar stehtim Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ein anvisiertes Zielvon 20 Prozent Öko-Landbau bis 2030. Doch dieses Vorhaben hattebereits die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 1998 formuliert.Deutschland ist weit davon entfernt, seinen Bedarf an ökologischenNahrungsmitteln zu decken. Die Folge für die Einzelhändler undVerbraucher: Obst, Gemüse und Getreide müssen aus Spanien, Italien,der Türkei oder sogar aus Übersee importiert werden. Kritiker werfender Regierung Halbherzigkeit und eine zu große Abhängigkeit vonLobbyisten der agrochemischen Industrie und der Bauernverbände vor.Die Rahmenbedingungen für Landwirte, die ihre Höfe naturnahbewirtschaften wollen, sind denkbar schlecht. Kann Deutschland vomfernen Sikkim lernen? Dieser Frage geht "planet e." nach.https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell