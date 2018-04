Öko-Camping-Index: Hier ist Camping günstig und nachhaltig

Berlin (ots) -- Mecklenburg-Vorpommern hat die meisten umweltfreundlichenCampingplätze- Thüringen hat anteilig die wenigsten Öko-Campingplätze- Am günstigsten ist eine Nacht zu Zweit durchschnittlich imSaarlandZu Zeiten des Klimawandels bekommt Nachhaltigkeit eine immergrößere gesellschaftliche Bedeutung. Viele versuchen diesenumweltfreundlichen Lebensstil nicht nur im Alltag zu integrieren,sondern auch im Urlaub beizubehalten. Wer den Campingurlaub derFernreise mit dem Flieger vorzieht, spart schon einiges an Emissionenein. Auch bei der Wahl des Campingplatzes kann auf klimafreundlicheAnbieter geachtet werden. Entsprechende Betriebe schonen die Umweltbeispielsweise durch die Nutzung von Solarstrom, wassersparendenMaßnahmen oder Mülltrennung.Campanda (www.campanda.de), die weltweit größte Online-Plattformzum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campern, hat alle 182als Eco-Campingplätze ausgezeichneten Unterkünfte nach Preis undGoogle-Bewertung analysiert und festgestellt, wo es die meistenklimafreundlichen Campingplätze gibt. Ecocamping ist ein Verein, dersich für den Umwelt- und Naturschutz auf Campingplätzen einsetzt undjährlich das Ecocamping-Siegel vergibt, welches die nachhaltigeFührung des Campingplatzes bestätigt.Die meisten umweltfreundlichen Campingplätze sind inMecklenburg-VorpommernIm Ranking um die meisten Eco-Campingplätze gehtMecklenburg-Vorpommern mit 34 ausgezeichneten Plätzen als Siegerhervor. In der Gesamtzahl der umweltfreundlichen Plätze liegt Bayernmit 33 Unterkünften auf Platz zwei, gefolgt von Baden-Württemberg mit26. Die wenigsten Eco-Campingplätze verzeichnen Thüringen (3 Plätze),das Saarland (2 Plätze) und Berlin (1 Platz), während weder inSachsen, Sachsen-Anhalt, Hamburg oder Bremen ein Campingplatz überdiese Auszeichnung verfügt.Mecklenburg-Vorpommern hat auch den höchsten Anteil annachhaltigen CampingplätzenAuch der Anteil der umweltfreundlichen Plätze gemessen an allenCampingplätzen ist in Mecklenburg-Vorpommern mit 36 Prozent amhöchsten. Im Vergleich liegt Brandenburg mit 18,3 Prozent auf Platzzwei, während sich das Saarland und Baden-Württemberg mit 18,1Prozent den dritten Platz teilen. Anteilig schneiden Niedersachsen(11,8 Prozent), Schleswig-Holstein (10,5 Prozent) und Thüringen (9,6Prozent) am schlechtesten ab.Das Saarland hat im Durchschnitt die günstigsten Öko-CampingplätzeUmweltfreundliches und günstiges Campen ist im Saarland möglich:Zwei Personen müssen hier pro Nacht lediglich 19,25 Euro imDurchschnitt zahlen. Den zweiten Platz belegt Thüringen mit einemDurchschnittspreis von 22,17 Euro, während es inMecklenburg-Vorpommern mit 22,71 Euro nur ein wenig teurer ist. Weitüber dem bundesweiten Durchschnitt von 24,55 Euro liegt Berlin aufdem letzten Platz. Eine Nacht auf einem umweltfreundlichenCampingplatz in der Bundeshauptstadt kostet 33,90 Euro.Noch mehr Nachhaltigkeit mit Zero-Waste-CampingWer beim Urlaub die Umwelt nicht außer Acht lassen möchte, kannauch den eigenen Reisealltag nachhaltig gestalten. Eine Möglichkeitist beispielsweise das Zero-Waste-Camping, also jeglicheMüllerzeugung zu vermeiden. Komplett ohne Müll auszukommen und aufPlastik zu verzichten, kann eine Herausforderung sein. Doch schonkleine Schritte können die Reise nachhaltiger gestalten: StattPlastikteller eigenes Geschirr verwenden, statt To-Go-Becher eigeneGefäße für unterwegs nutzen, statt Alufolie am Lagerfeuer einegusseiserne Pfanne benutzen und auch beim Abwasch aufumweltfreundliche Spülmittel zurückgreifen. 