ÖkoFEN und UNICEF Österreich - Zwei starke Partner für sauberes Wasser in Krisengebieten

Niederkappel/AT, Mickhausen/DE (ots) - ÖkoFEN, Europas Spezialist fürPelletheizungen, übernimmt als Partner von UNICEF Österreich sozialeVerantwortung und startet langfristige Kooperation mit dem Kinderhilfswerk derVereinten Nationen. Damit setzt sich das Mühlviertler Unternehmen nicht nur beidem Thema Energie für eine bessere Zukunft ein. ÖkoFEN Geschäftsführer StefanOrtner erklärt warum: "Mit unserer täglichen Arbeit und unseren Produktenleisten wir einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. In vielen Regionen derWelt sind die Auswirkungen aber schon deutlich zu spüren und führen vermehrt zuKrisensituation. Es leiden dort viele Menschen, und speziell Kinder, unter demfehlenden Zugang zu sauberem Wasser. Da Kinder unsere Zukunft sind, haben wiruns entschieden, unser soziales Engagement mit dieser Kooperation mit UNICEFÖsterreich zu bündeln."Wasser als LebensgrundlageWasser ist eine elementare Voraussetzung für das Leben auf der Erde und für unsein selbstverständlicher Bestandteil des Alltags. Umso gravierender ist es, dassweltweit mehr als zwei Milliarden Menschen keinen ausreichenden Zugang zuTrinkwasser haben. Rund 785 Millionen Menschen verfügen nicht einmal über eineGrundversorgung mit Wasser. Der Klimawandel verschärft diese Situation durchlange Dürren und vermehrte Überflutungen weiter.Das Fehlen von sauberem Trinkwasser ist eine große Bedrohung für die Gesundheitder Menschen. Sauberes Wasser ist für das Überleben und die Entwicklung vonKindern unverzichtbar. Ein Großteil der Infektionskrankheiten in Krisengebietensind auf kontaminiertes Wasser und unzureichende sanitäre Grundversorgungzurückzuführen.ÖkoFEN unterstützt UNICEF ÖsterreichSeit mehr als 30 Jahren entwickelt der Pelletheizungsspezialist nachhaltigeProdukte und klimaneutrale Energielösungen. Mit dem Credo "Wir sind die ersteGeneration, die die Auswirkungen des Klimawandels sieht. Und vielleicht dieletzte die etwas dagegen tun kann.", setzt sich das Unternehmen auch außerhalbdes Energiebereichs für eine bessere Zukunft ein. Da sich ÖkoFEN bereits seitgeraumer Zeit für soziale Projekte in verschiedenen Bereichen einsetzt, wirddieses Engagement mit Beginn der Partnerschaft mit UNICEF Österreich nungebündelt. Daher unterstützt das Unternehmen einen starken Partner, der auf demGebiet der Katastrophenhilfe, insbesondere im Bereich Wasser und Hygiene,weltweit führend ist und über die notwendigen Erfahrungen und Strukturenverfügt, um nachhaltig zu helfen.Für die Zukunft der KinderÖkoFEN bietet seinen Kunden ökologische Warmwasserbereitung in höchsterQualität. Damit mehr Kinder Zugang zu sauberem Wasser erhalten, spendet ÖkoFENfür jedes verkaufte Gerät mit integrierter Warmwasserbereitung ein"Sauberes-Wasser-Paket" an UNICEF Österreich.Die darin enthaltenen Wasserreinigungstabletten sind eine günstige und sichereMethode, um sehr große Mengen Wasser trinkbar zu machen. Eine Tablette reicht,um 4 bis 5 Liter Wasser zu reinigen. Jedes gespendete Paket liefert 5.000Wasserreinigungstabletten sowie Gefäße zur Aufbereitung. Damit werden bis zu25.000 Liter Wasser gereinigt und zu Trinkwasser aufbereitet.