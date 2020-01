ÖkoFEN auf der SHK Essen und ifh/Intherm Nürnberg

Mickhausen (ots) - ÖkoFEN, Europas Spezialist für Pelletheizungen, präsentiertauf den Fachmessen SHK Essen (10.-13. März 2020, Halle 3, Stand 3A42) undifh/Intherm Nürnberg (21.-24. April 2020, Halle 4A, Stand 4A.100) neben dembewährten Produktprogramm einige Neuheiten. Dazu zählt der Pellematic CondensBrennwertkessel in der Leistungsgröße 22 bis 32 kW. Der Pellet-Brennwertkesseleignet sich für die ökologische Beheizung von Mehrfamilienhäusern sowieGewerbeeinheiten und wird ab September 2020 am Markt erhältlich sein.Premiere feiert auch der Smartlink Wärmespeicher, die platzsparende Alternativezu herkömmlichen Pufferspeichern. Dabei handelt es sich um einen effizientenBeistellwärmespeicher für hygienisches Warmwasser. 420 Liter Volumen bei 40 GradCelsius liefern ausreichend Warmwasser für eine vierköpfige Familie. Optischperfekt auf den Kessel abgestimmt, passt er mit seiner eckigen Bauform seitlichdirekt an den Kessel. Aufgrund der guten Dämmung erreicht er die EffizienzklasseB. Mit den geringen Abmessungen von 73 x 51 x 199 cm, der integriertenPufferladegruppe, Heizkreisgruppe und einem speziellen Frischwassermodulbenötigt er nur wenig Platz und ist besonders schnell installiert. Damit sparensich Fachhandwerker bis zu einen Tag Installationszeit.Neu von ÖkoFEN ist auch das Komfort-Asche-Set, eine clevere Option für diestaubfreie und bequeme Ascheentleerung der Pelletheizung.Hochwertiges Service-Programm für FachhandwerkerÖkoFEN legt zudem ein besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen desHandwerks und stellt sein umfassendes Service-Programm vor. Ziel ist es, bei derMontage wertvolle Arbeitszeit zu sparen und durch routiniertes Vorgehen dieHandgriffe rund um die Pelletheizung zu erleichtern. Dazu bietet derPellet-Brennwertkessel-Pionier dem Fachhandwerk im Jahr 2020 mehr als 70Schulungen im gesamten Bundesgebiet an. Alternativ kann an zeitsparenden,kostenlosen Webinaren vom eigenen Schreibtisch aus teilgenommen werden. ClevereUnterstützung durch den FörderservicePlus oder Tools wieHydraulikschemen-Konfigurator, 3D-Heizraumplaner und Energielabel-Rechner rundendas vielfältige Angebot ab.ÖkoFEN auf der SHK Essen:10.-13.03.2020 / Halle 3, Stand 3A42.ÖkoFEN auf der ifh/Intherm Nürnberg21.-24.04.2020 / Halle 4A, Stand 4A.100.Weitere Informationen unter www.oekofen.com.Pressekontakt:PR Company GmbHDomenic LiebingWerner-von-Siemens-Str. 6D-86159 AugsburgTel +49 (0) 821/ 258 93 00Fax +49 (0) 821/ 258 93 01e-Mail: oekofen@prcompany.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134502/4497410OTS: ÖkoFEN Heiztechnik GmbHOriginal-Content von: ÖkoFEN Heiztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuell