Öffentliches Vermögen 2019 gewachsen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das öffentliche Finanzvermögen von Bund, Länder und Gemeinden sowie der Sozialversicherung ist im vergangenen Jahr gewachsen.



Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, umfasste dieser Haushalt Ende 2019 ein Finanzvermögen von 973,6 Milliarden Euro. Das waren 5,3 Prozent beziehungsweise 49,2 Milliarden Euro mehr als Ende 2018.

Zum öffentlichen Gesamthaushalt zählen unter anderem Bargeld, Einlagen und Wertpapiere. Er wird abgegrenzt vom nicht-öffentlichen Bereich, dazu gehören etwa Kreditinstitute und private Unternehmen.

Das Finanzvermögen des Bundes erhöhte sich 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent beziehungsweise 5,6 Milliarden Euro auf 326,2 Milliarden Euro. Das Finanzvermögen der Länder erhöhte sich um 12,1 Prozent beziehungsweise 28,1 Milliarden Euro auf 260,5 Milliarden Euro. Die Gemeinden und Gemeindeverbände wiesen zum Jahresende ein Finanzvermögen von 209,9 Milliarden Euro auf. Das entspricht einem Anstieg von 2,6 Prozent beziehungsweise 5,3 Milliarden Euro.

"Die Entwicklung der Finanzvermögen verlief in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich", erklärten die Statistiker. Bremen verzeichnete mit 84,0 Prozent den größten Anstieg, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (plus 17,5 Prozent) und Berlin (plus 15,1 Prozent). Einen Rückgang des Finanzvermögens gab es mit minus 2,8 Prozent ausschließlich im Saarland.

Die Sozialversicherung wies Ende 2019 ein Finanzvermögen von 177,0 Milliarden Euro auf. Dies entsprach einem Zuwachs von 10,3 Milliarden Euro beziehungsweise 6,1 Prozent./sat/DP/men