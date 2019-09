Öffentliches Finanzvermögen auf fast 964 Milliarden Euro angewachsen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Finanzvermögen der öffentlichen Hand ist im vergangenen Jahr um 3,1 Prozent gestiegen.



Das berichtete das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung inklusive Extrahaushalte verfügten demnach über 963,8 Milliarden Euro, ein Plus von 28,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Das Finanzvermögen des Bundes verringerte sich allerdings: um 4,8 Prozent auf 322,2 Milliarden Euro. "Diese Entwicklung ist insbesondere durch den starken Portfolioabbau bei der sogenannten Bad Bank FMS Wertmanagement AöR bestimmt", teilten die Statistiker mit. Die anderen Ebenen des öffentlichen Gesamthaushalts hätten dagegen zum Vermögensaufbau beigetragen. Eine Bad Bank ist eine Art Abwicklungsbank für in Schwierigkeiten geratene Institute.

Die Länder verfügten über 247,5 Milliarden Euro (plus 7,3 Prozent), die Gemeinden und Gemeindeverbände über 218,4 Milliarden (plus 5,4) und die Sozialversicherung über 175,7 Milliarden Euro (plus 10,4). Das Bundesamt berücksichtige Finanzvermögen wie unter anderem Aktien, Kontoeinlagen oder Wertpapiere beim nicht-öffentlichen Bereich wie Banken und private Unternehmen.

Die Entwicklungen in den Ländern verlief nach Angaben der Statistiker unterschiedlich: Bayern verzeichnete mit 41,0 Prozent den größten Anstieg des Finanzvermögens, insbesondere weil in die Statistik ein Extrahaushalt neu einfloss. "Ohne diesen Sondereffekt hätte der Anstieg lediglich 4,9 Prozent betragen." Es folgten Bremen mit einem Plus von 12 Prozent sowie Sachsen mit einer Steigerung um 11,7 Prozent. Die stärksten Rückgänge mussten Niedersachsen (minus 9,1 Prozent), Sachsen-Anhalt (minus 4,4) und Rheinland-Pfalz (minus 3,1) hinnehmen./cam/DP/stw