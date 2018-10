Öffentliches Finanzvermögen im Jahr 2017 um 5,4 % höher als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Zum Jahresende 2017 betrug das Finanzvermögendes Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen Bereich932,1 Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, erhöhte sich das Finanzvermögen gegenüber denErgebnissen des Vorjahres um 5,4 % beziehungsweise 47,7 MilliardenEuro.Zum Öffentlichen Gesamthaushalt gehören Bund, Länder,Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlichaller Extrahaushalte. Das Finanzvermögen umfasst Bargeld undEinlagen, sonstige Forderungen, Anteilsrechte an Einheiten außerhalbdes Sektors Staat sowie Wertpapiere und Ausleihungen an dennicht-öffentlichen Bereich. Zum nicht-öffentlichen Bereich zählenKreditinstitute sowie der sonstige inländische Bereich (zum Beispielprivate Unternehmen) und der sonstige ausländische Bereich.Das Finanzvermögen hat auf allen Ebenen des ÖffentlichenGesamthaushalts zugenommen. Der Bund wies zum 31. Dezember 2017 einFinanzvermögen von 335,9 Milliarden Euro auf, was gegenüber demVorjahresende einem Anstieg um 15,2 Milliarden Euro beziehungsweise4,7 % entspricht. Diese Entwicklung war maßgeblich dadurch geprägt,dass im Juni 2017 der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischenEntsorgung errichtet und damit in den Berichtskreis derFinanzvermögenstatistik neu aufgenommen wurde. Dadurch wurde auch derstarke Rückgang des Finanzvermögens bei der Abwicklungsanstalt (sogenannte "Bad Bank") "FMS Wertmanagement" überlagert.Die Länder konnten ihr Finanzvermögen zum Ende des Jahres 2017 imVergleich zum Vorjahr um 3,1 Milliarden Euro beziehungsweise 1,3 %auf 234,0 Milliarden Euro erhöhen. Die Gemeinden und Gemeindeverbändewiesen zum Jahresende 2017 ein Finanzvermögen von 205,2 MilliardenEuro auf, was einem Anstieg von 7,1 % beziehungsweise 13,6 MilliardenEuro entspricht.Die Entwicklung verlief in den einzelnen Ländern sehrunterschiedlich (jeweils Land und Gemeinden/Gemeindeverbände zusammenbetrachtet). Starke Zuwächse hatten Thüringen (+24,9 %) und Sachsen(+18,2 %). Die Entwicklung in beiden Ländern war jeweils wesentlichvon der Neuaufnahme eines Extrahaushalts in den Berichtskreisbestimmt. Das Finanzvermögens verringerte sich in Nordrhein-Westfalen(-3,3 %), Baden-Württemberg (-3,1 %) und Berlin (-2,8 %). InNordrhein-Westfalen war die Entwicklung maßgeblich vom Portfolioabbauder Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) geprägt und in Baden-Württembergvom Abbau des Finanzvermögens eines großen Extrahaushalts. DieSozialversicherung wies zum Ende des Kalenderjahres 2017 einFinanzvermögen von 157,0 Milliarden Euro auf. Dies entsprach einemZuwachs von 15,8 Milliarden Euro (+ 11,2 %).Die bedeutendste Art des Finanzvermögens waren zum 31. Dezember2017 Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat, welcheim Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % auf 330,4 Milliarden Euro stieg.Die Anlage in Bargeld und Einlagen nahm um 16,3 % auf 284,3Milliarden Euro zu. Gehaltene Wertpapiere (-1,2 % auf 155,0Milliarden Euro), Ausleihungen (-8,5 % auf 86,0 Milliarden Euro) undsonstige Forderungen (-3,3 % auf 76,3 Milliarden Euro) verlorenhingegen im Vergleich zum 31. Dezember 2016 an Bedeutung.Methodische HinweiseAb 2016 werden grundsätzlich auch die Anteilsrechte an Einheitenaußerhalb des Sektors Staat zum Finanzvermögen des ÖffentlichenGesamthaushalts gerechnet.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Öffentliche Schulden, öffentliches Vermögen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 42 03,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell