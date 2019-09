Öffentliches Finanzvermögen 2018 gegenüber dem Vorjahr um 3,1 % gestiegen

Wiesbaden (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder,Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlichaller Extrahaushalte) wies gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich(Kreditinstitute sowie sonstiger inländischer und ausländischerBereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland) zumJahresende 2018 ein Finanzvermögen von 963,8 Milliarden Euro auf. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hat sich damitdas Finanzvermögen gegenüber den revidierten Ergebnissen zumJahresende 2017 um 3,1 % beziehungsweise 28,6 Milliarden Euro erhöht.Bund baut Vermögen um 16,1 Milliarden Euro abDas Finanzvermögen des Bundes verringerte sich 2018 im Vergleichzum Vorjahr um 4,8 % beziehungsweise 16,1 Milliarden Euro auf 322,2Milliarden Euro. Diese Entwicklung ist insbesondere durch den starkenPortfolioabbau bei der sogenannten "Bad Bank" FMS Wertmanagement AöRbestimmt. Alle anderen Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts trugendagegen zum Aufbau des Finanzvermögens bei.Länder und Gemeinden mit Vermögensaufbau um 28,1 Milliarden EuroDas Finanzvermögen der Länder erhöhte sich 2018 um 7,3 %beziehungsweise 16,9 Milliarden Euro auf 247,5 Milliarden Euro. DieGemeinden und Gemeindeverbände wiesen zum Jahresende einFinanzvermögen von 218,4 Milliarden Euro auf. Das entspricht einemAnstieg von 5,4 % beziehungsweise 11,2 Milliarden Euro.Entwicklung in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlichDie Entwicklung der Finanzvermögen verlief in den einzelnenLändern sehr unterschiedlich (jeweils Land undGemeinden/Gemeindeverbände zusammen betrachtet). Bayern verzeichnetemit 41,0 % den größten Anstieg des Finanzvermögens, gefolgt vonBremen (+12,0 %), Sachsen (+11,7 %) und Mecklenburg-Vorpommern (+11,4%). Die Entwicklung in Bayern war maßgeblich durch einen neu in denBerichtskreis der Finanzvermögenstatistik aufgenommenen Extrahaushaltgeprägt. Ohne diesen Sondereffekt hätte der Anstieg lediglich 4,9 %betragen. Die stärksten Rückgänge des Finanzvermögens hattenNiedersachsen (-9,1 %), Sachsen-Anhalt (-4,4 %) und Rheinland-Pfalz(-3,1 %).Sozialversicherung weiterhin mit starkem ZuwachsDie Sozialversicherung wies zum Ende des Kalenderjahres 2018 einFinanzvermögen beim nicht-öffentlichen Bereich von 175,7 MilliardenEuro auf. Dies entsprach einem Zuwachs von 16,6 Milliarden Eurobeziehungsweise von 10,4 %.Methodische HinweiseIm hier nachgewiesenen Finanzvermögen beim nicht-öffentlichenBereich sind sämtliche Sonstigen Forderungen enthalten, also sowohldie Sonstigen Forderungen (zum Beispiel ausstehende Zahlungen fürLieferungen und Leistungen) gegenüber dem öffentlichen Bereich alsauch dem nicht-öffentlichen Bereich. Hierdurch ist ein Vergleich mitden Vorjahresergebnissen möglich. Ab dem kommenden Berichtsjahr 2019werden jedoch nur noch die Sonstigen Forderungen gegenüber demnicht-öffentlichen Bereich in den Vorjahresvergleich einbezogen. Inder Fachserie 14 Reihe 5.1 "Finanzvermögen des ÖffentlichenGesamthaushalts 2018" werden bereits mit dem Berichtsjahr 2018 beimöffentlichen Finanzvermögen die Sonstigen Forderungen differenziertnach dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich ausgewiesen undlediglich die Sonstigen Forderungen gegenüber dem nicht-öffentlichenBereich in die Berechnung des Finanzvermögens beim nicht-öffentlichenBereich einbezogen. Nach dieser neuen Abgrenzung beziehungsweiseunter ausschließlichem Einbezug der Sonstigen Forderungen gegenüberdem nicht-öffentlichen Bereich beträgt das Finanzvermögen desÖffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen Bereich 922,2Milliarden Euro im Jahr 2018. Die Fachserie enthält weiteremethodische Hinweise. Hingewiesen wird insbesondere auf denQualitätsbericht der Fachserie. Ausführliche Daten können ebenfallsüber die Tabellen zum Finanzvermögen des öffentlichen Gesamthaushalts(71411) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Öffentliche Schulden, öffentliches Vermögen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 42 03www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell