Bergheim (ots) - Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzesnimmt die Monolith Nord GmbH in Rosengarten derzeit das nichtraffinierte Sonnenblumenöl "Salatoff" aus dem Handel. Betroffen sindinsgesamt 20.250 1-Liter-Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum14.03.2018. Bei der betroffenen Charge sind die gesetzlichfestgelegten Höchstmengen an polyzyklischen, aromatischenKohlenwasserstoffen (PAKs) überschritten. Verbraucher werdenaufgefordert, die Ware gegen Rückerstattung des Kaufpreises, an dieEinzelhändler zurück zu geben.Pressekontakt:Paul Pedde, p.pedde@monolith-gruppe.com, 02273-9495421Monolith Deutschland Vertriebs GmbHZum Frenser Feld 4a50127 BergheimOriginal-Content von: Monolith Deutschland Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuell