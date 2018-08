Öffentlicher Sektor: IT-Sicherheit wichtigste Herausforderung

Hamburg (ots) - Die Sicherheit von IT-Infrastrukturen und Datenentwickelt sich in der öffentlichen Verwaltung zur zentralenHerausforderung der kommenden Jahre. Das sagen 95 Prozent derEntscheider aus 100 deutschen Bundes-, Landes- undKommunalverwaltungen. 53 Prozent sehen die eigenen Abläufe undSysteme bereits gut aufgestellt, um auch künftige Cyberrisiken in denGriff zu bekommen sowie die Anforderungen des Datenschutzes zuerfüllen. 46 Prozent arbeiten an der Modernisierung. Das sindErgebnisse der Studie "Branchenkompass Public Services 2018" vonSopra Steria Consulting und dem F.A.Z.-Institut.Im Vergleich zu 2016 rückt das Thema IT- und Datensicherheit nochmehr in den Mittelpunkt. Vor zwei Jahren befanden 86 Prozent derEntscheider die Sicherheit als zentrale Zukunftsaufgabe. Grund fürdie Zunahme an Relevanz ist nicht nur der Anstieg illegalerHandlungen im Computer- und Telekommunikationsbereich. Das Bundesamtfür Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sieht auch dieEinflussnahme auf politische Prozesse durch Cyberangriffe als einrelativ neues Phänomen, vor dem sich öffentliche Verwaltungenschützen müssen.Die Dominanz von Sicherheitsthemen ist zudem eine direkte Folgedes fortschreitenden Ausbaus der Digitalisierung. Der Aufbau einerdigitalen Verwaltung zählt für mehr als acht von zehn befragtenVerwaltungsentscheidern zu den derzeit wichtigsten Aufgaben.Unmittelbar damit verbunden sind die sicherere Verarbeitungwachsender Datenmengen. Gegenüber der Untersuchung von 2016 haben dieneuen Möglichkeiten der Datennutzung, beispielsweise durch Analysenund Prognosen sowie die Öffnung im Rahmen von Open Data, an Relevanzgewonnen.Netz aus Sicherheitsmaßnahmen soll es Hackern schwer machenDie öffentlichen Verwaltungen begegnen den wachsenden Datenschutz-und IT-Sicherheitsanforderungen mit einem Mix unterschiedlicherMaßnahmen, um mögliche Lücken zu schließen. Drei von vier Behörden(73 Prozent) passen ihre Sicherheitskonzepte derzeit an den neuenIT-Grundschutz des BSI an. Im Herbst 2017 wurde diese Methodikmodernisiert. Zugleich rückte damit die Basisabsicherung kleinerBehörden auf kommunaler Ebene in den Fokus. Ihnen mangelt es häufigan Ressourcen, weil sie nicht immer mit IT-Dienstleisternzusammenarbeiten.Darüber hinaus investieren Behörden auf allen Verwaltungsebenen indie weitere Professionalisierung ihrer IT-Sicherheitsvorkehrungen. 57Prozent entwickeln eine neue Cyberabwehrstrategie, um Hackerangriffegezielter zu bekämpfen und präventiv tätig werden zu können. Ebensoviele Verwaltungen verstärken ihren Schutz durch regelmäßigdurchgeführte Penetrationstests von IT-Sicherheitsexperten. 24Prozent der befragten Verwaltungen planen den Aufbau eines SecurityOperation Center (SOC) für die Cyber-Security-Arbeit. 31 Prozentwollen diese Aufgaben an externe Sicherheitsspezialisten auslagern.Die Entlastung der IT-Sicherheitsexperten durch Bots und künstlicheIntelligenz planen zehn Prozent der befragten Entscheider.Bedrohungsradar einrichtenEine Schlüsselanforderung an künftige Sicherheitssysteme ist, dasssie Cyberangriffe und andere Sicherheitsereignisse aus derVergangenheit, der Gegenwart sowie Prognosen verknüpfen und gemeinsamauszuwerten können. "Die Erstellung von Sicherheitskonzepten inVerbindung mit der Umsetzung der enthaltenen Maßnahmen ist zustatisch, um jederzeit eine effektive Abwehr zu gewährleisten", sagtOlaf Janßen, IT-Sicherheitsexperte für die öffentliche Verwaltung vonSopra Steria Consulting. "Das neue Zielbild ist ein dynamischesCyber-Defence-System: ein Instrument, das Transparenz über dieaktuelle Bedrohungslage in Verbindung mit dem Sicherheitsstatus derInfrastruktur schafft. Im Idealfall sind Behörden und Hacker damitgleichauf", so Janßen.Über die StudieVon Februar bis März 2018 befragte das MarktforschungsinstitutForschungswerk im Auftrag von F.A.Z.-Institut und Sopra SteriaConsulting 100 Entscheider aus 100 deutschen Bundes-, Landes- undKommunalverwaltungen zu den aktuellen und zukünftigenHerausforderungen durch die Digitalisierung im öffentlichen Sektor.Die Befragung wurde in Form von Computer Aided Telephone Interviewing(CATI) durchgeführt. Die befragten öffentlichen Verwaltungen setzensich zu knapp einem Drittel aus Bundes- und Landesbehörden und zu gutzwei Dritteln aus Gemeinden und Landkreisen zusammen. 